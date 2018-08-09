Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 12'si firari 90 sanığın yargılandığı davada, sanıklar esasa ilişkin savunma yapıyor.
Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı.
Duruşmayı, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da izledi.
Duruşmada, darbeci amirallerle irtibatının bulunduğu, onları darbe toplantılarına götürdüğü ve kaçtıkları dönemde sakladığı, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abisi" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan "İlhan" kod isimli eski öğretmen Ümit Kol, hakkında "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.
Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Kol, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilecek suçlarla ilgili dosyada yeterli delil olmadığını ileri sürdü.
Kol, sanık ifadelerinin emniyette baskı ve tehditle alındığını iddia etti.
Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı'na 20 kez giriş yaptığı yönündeki kayıtları kabul etmeyen Kol, "Ben üsse öğretmen olmam sebebiyle 4-5 kez çocuklara özel ders vermek için girdim. Amacım subaylarla örgütsel görüşme olsa dışarıda görüşürdüm. Kayıt defterine adımı yazdırmazdım." dedi.
Darbe girişiminin başarısız olması üzerine kaçan amiral Nazmi Ekici'yi İstanbul'a götürmediğini, PTS kayıtlarının cımbızla seçildiğini ileri süren Kol, şunları kaydetti:
"İzmit-İstanbul yolunda onlarca kamera varken sadece 7 PTS kaydı çıkarılmış. Amiralleri İstanbul'a götüren 4 aracın art arda gitmesini gösteren kayıtları cımbızla almışlar. Ben o gün İstanbul'a gittim mi, onu hatırlamıyorum. Zaten o TEM otoyolu, her zaman herkesin geçebileceği bir güzergah. Amiralleri kaçıracaksak, niye 4 araç arka arkaya gidelim? 2-3 dakika aralıklarla giderdik. Mantıklı olan da budur. Gizli tanık 'Şef', İmren (eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren) ve Ekici (eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici) ile diğer tanıkların Donanma Komutanlığı'nda subayların mahrem abisi olduğum, Yakup Dalkılıç'tan talimatlar aldığım doğru değildir. 'ByLock' kullanmadım. Raporu olsa da kayıtlarda çelişkiler vardır. Hakkımdaki tüm suçlamalar senaryodur. Ben suçsuzum ve beraatimi talep ediyorum."
Duruşma, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.
- Mütalaadan
Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
Sanıklardan eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ve eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan'ın, "hürriyeti tahdit" suçlarından beraati istenen mütalaada, bu kişilerin dosyalarının, Ankara'ya gönderilmesi öngörüldü.
Eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, Hayrettin İmren'in "mahrem abisi" olduğu iddia edilen Aytekin Tekin'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması istenen mütalaada, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu 35 sanığın dosyasının, delil toplama süreci ve kamera kayıtları incelemesinin henüz tamamlanmaması dolayısıyla ayrılması talebinde bulunuldu.
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