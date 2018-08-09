Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılandığı davada, sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Önceki celselerde haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 sanıktan ikisinin tutuklanmasıyla davadaki tutuklu sayısının 52'ye ulaştığı, diğer 3 sanıkla sayısı 15'e ulaşan firarilerin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Duruşmada, darbeci amirallerle irtibatının bulunduğu, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından onları İstanbul'un Tuzla ilçesinde davanın tutuksuz sanığı olan kızı adına kiraladığı evde sakladığı ve "ByLock" kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan, Beylerbeyi Deniz Eğitim Komutanlığı'nda o dönem öğretmen albay olarak görev yapan "Sabri" kod isimli Kamil Altın, mütalaaya karşı savunma yaptı.

FETÖ'cü olmadığını, terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u ve "Sabri" kod ismini kullanmadığını ileri süren sanık Altın, hakkındaki suçlamaları reddetti. Altın, "Maksut" kod isimli birini tanımadığını, ondan cep telefonu aldığı ve darbe başarısız olduğunda da geri verdiği yönündeki iddiaları kabul etmediğini belirterek, "Firari amiraller Hayrettin İmren, Nazmi Ekici ve Ayhan Bay'ı aracımla alıp, kızım için kiraladığım eve götürdüğüm ve burada sakladığım doğru değildir. İmren'in hakkımdaki ifadeleri tutarsızdır. Kızım, üniversiteyi kazanınca, rahat bir ortamda ders çalışmak için Tuzla'da ev kiraladı. Ben de kefil oldum. Kesinlikle darbeci amiralleri o evde saklamadım." diye konuştu. Arandığını duyduğunda kendisinin emniyete teslim olduğunu, pasaportu olmasına rağmen bazı hainler gibi yurt dışına kaçmadığını ifade eden Altın, "Ben darbecilere yardım etmedim, amirallerin saklanması için ev tutmadım. Hain darbe girişimini yapanları ve destekleyenleri lanetliyorum. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

- Otostop yapan amiralleri İstanbul'a götürmüş FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde "mahrem abi" konumunda olduğu, darbeci amirallerle irtibatının bulunduğu, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından onları home ofisinde ve evinde sakladığı, aracıyla İstanbul'a götürdüğü ve "ByLock" kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan "Levent" kod isimli Emrah Çoban da savunmasında, darbe girişimiyle hiçbir ilgisinin olmadığını iddia etti. Hayrettin İmren dahil Donanma Komutanlığı'nda hiç kimseyi tanımadığını ileri süren Çoban, "Darbeci amiralleri home ofisimde ve evimde saklamadım ancak bunları İstanbul'a götürdüğüm doğrudur. Bu önceden planlanmış bir şey değil. Amiralleri tanımıyorum. İzmit'te otostop yaptılar, ben de arabama aldım, İstanbul'a götürdüm. Onların darbeci amiral olduğunu bilmiyordum. Bu yüzden terör suçu işlemiş olamam." ifadelerini kullandı. FETÖ'nün mahrem abisi olduğuna dair dosyada bir delilin olmadığını öne süren Çoban, aleyhinde ifade verenlerin ve kendisinin emniyette baskı gördüğünü savundu.

Çoban, "Levent" kod adını kullanmadığını ve bunun bir hayal ürünü olduğunu ileri sürerek, "Telefonumda ByLock kırıntıları tespit edilmiş. Ancak ben kesinlikle kullanmadım. Ben klima işi yapan bir esnafım. Klima tamiri için emniyetten aradılar. Ben de gittim, arızalı klimaları tamir ettim. O sırada beni gözaltına aldılar. Hakkımda 'anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor ancak dosyada bu cezayı hak edecek somut deliller yok. FETÖ veya başka bir örgütle bir ilgim yok. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu. Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abisi" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan "İlhan" kod isimli eski öğretmen Ümit Kol ise "reddi hakim" talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Kol'un talebini reddederek, diğer sanıkların esasa ilişkin savunmalarını yapmaları için duruşmaya yarına kadar ara verdi. - Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli ile İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çıtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında yer alıyor.

\ - İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 90 şüpheli bulunuyor.