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Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında mütalaa

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 18:13 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, 51 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 90 sanığın yargılandığı davada 51 sanığın, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Tanık S.D'nin dinlenmesinin ardından Mahkeme Başkanı Yusuf Sevimli, Cumhuriyet savcısının mütalaasını açıklaması için duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından söz alan Cumhuriyet Savcısı Bülent Elmas, Donanma Komutanlığı, Cengiz Topel Üs Komutanlığı, Kandıra 1. Motorize Piyade Tugay Komutanlığı, Turkcell Gebze Veri Merkezi'nin zapt edilmesi ve Başiskele Seymen Tank Taburu Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin 55 sanık hakkında hazırladığı 35 sayfalık mütalaasını okudu.

Elmas, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici'nin aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

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Anahtar Kelimeler:
donanma FETÖ mütalaa

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