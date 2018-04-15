Dondurma kamyonunda 80 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada 80 kilo 860 gram eroin ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Şabaniye Mahallesi'ndeki Hal Kavşağı'nda şüphe üzerine durdurdukları kamyonda dondurma paketleri içerisinde 150 pakette 80 kilo 860 gram eroin buldu.
Sürücü N.T., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.
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