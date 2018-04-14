HABER

Dondurmadan sonra "kelle paça"yı da şokladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:07 | Son Güncelleme

Dondurmasıyla ünlü Kahramanmaraş'ta vatandaşların her öğün severek tükettiği, uzmanlar tarafından "doğal antibiyotik" olarak tanımlanan kelle paça çorbası, dondurma gibi şoklanarak Türkiye'nin farklı kentlerine kargoyla gönderiliyor - Paça ustası Fidan: - "Kelle paçamız artık Maraş sınırlarını aştı. İlk başta İstanbul'a gönderiyorduk artık Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz"

İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'ta vatandaşların her öğün severek tükettiği, uzmanlar tarafından "doğal antibiyotik" olarak tanımlanan "kelle paça çorbası", dondurma gibi şoklanarak kargoyla Türkiye'nin farklı kentlerine yollanıyor.

"Dondurma kenti" olarak bilinse de zengin mutfak kültürüne sahip Kahramanmaraş'ta, kelle paça çorbası geleneği asırlardır sürüyor. Kentin tarihi sokaklarında ve ana arterlerdeki işletmelerde çalışan ustalar, sabah akşam özenle hazırladıkları çorbaları müşterilerine servis ediyor.

Eskiden özellikle kış aylarında içilen çorbaya, uzmanların "doğal antibiyotik" olarak tanımlanmasıyla ilgi artarken, dört mevsim tüketilir hale gelen paçanın ustaları, yoğun ilgiye yetişmekte zorlanıyor.

Kahramanmaraş'ta 3 kuşaktır paça ve çorba işletmeciliği yapan Hacı Fidan da dondurmadan esinlenerek başlattığı çalışmayla, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen taleplere, paçayı şoklayarak çözüm buluyor.

Dondurulan kelle paça çorbasının çevresine, gönderilecek ilin uzaklığına göre kuru buz koyan Fidan, çorbayı bu şekilde kargoyla adreslere ulaştırıyor.

- Dondurma yöntemiyle paketleniyor

Hacı Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı kentlerinden talep geldiğini belirterek, talepleri karşılamak için dondurmadan esinlenerek şoklama yaptıklarını söyledi.

Paçanın bozulmadan kaç saat dayanabileceğini test ettiklerini dile getiren Fidan, "Bu çalışmalar sonucunda kelle paça çorbamızın 72 saat, aynı dondurma gibi dayandığını belirledik. Bu sayede kelle paçamız artık Maraş sınırlarını aştı." dedi.

İlk başta sadece İstanbul'a hizmet verdiklerini artık Türkiye'nin her yerine gönderebildiklerini kaydeden Fidan, "Çorba, sıkıntısız bir şekilde 3 gün kargoda kalabiliyor. Göndereceğimiz paçaları önce eksi 18 derecede donduruyoruz, sonra köpük kutuların içerisine koyuyoruz. Üzerine de gideceği yolu uzunluğuna göre kuru buz koyuyoruz. Böylelikle çorbamız şoklanmış oluyor." diye konuştu.

Fidan, çorbayı isteğe göre acılı, ekşili ya da sade gönderdiklerini dile getirerek, müşterilerin çorbayı aldıktan sonra ısıtarak yiyebildiklerini anlattı.

La Casa De Papel kavgası büyüyor! Sözcü yazarına yanıt verdiLa Casa De Papel kavgası büyüyor! Sözcü yazarına yanıt verdi
Seyithan Sinet öldürüldü!Seyithan Sinet öldürüldü!
Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal antibiyotik dondurma Kahramanmaraş lezzet mutfak Paça

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Son dakika! OHAL yeniden Meclis'e geliyor

Son dakika! OHAL yeniden Meclis'e geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Fetullah Gülen imzalı toprağa gömülmüş saatler bulundu!

Fetullah Gülen imzalı toprağa gömülmüş saatler bulundu!

Cinsel istismar davasında anneden kan donduran açıklama: Kızım beni kıskanıyor!

Cinsel istismar davasında anneden kan donduran açıklama: Kızım beni kıskanıyor!

Hastanedeki skandalda yeni gelişme

Hastanedeki skandalda yeni gelişme

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango Sayısal Loto 1118. hafta sonucu sorgula)

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango Sayısal Loto 1118. hafta sonucu sorgula)

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.