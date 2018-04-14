Dondurulan kelle paça çorbasının çevresine, gönderilecek ilin uzaklığına göre kuru buz koyan Fidan, çorbayı bu şekilde kargoyla adreslere ulaştırıyor.

Kahramanmaraş'ta 3 kuşaktır paça ve çorba işletmeciliği yapan Hacı Fidan da dondurmadan esinlenerek başlattığı çalışmayla, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen taleplere, paçayı şoklayarak çözüm buluyor.

Eskiden özellikle kış aylarında içilen çorbaya, uzmanların "doğal antibiyotik" olarak tanımlanmasıyla ilgi artarken, dört mevsim tüketilir hale gelen paçanın ustaları, yoğun ilgiye yetişmekte zorlanıyor.

"Dondurma kenti" olarak bilinse de zengin mutfak kültürüne sahip Kahramanmaraş'ta, kelle paça çorbası geleneği asırlardır sürüyor. Kentin tarihi sokaklarında ve ana arterlerdeki işletmelerde çalışan ustalar, sabah akşam özenle hazırladıkları çorbaları müşterilerine servis ediyor.

İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'ta vatandaşların her öğün severek tükettiği, uzmanlar tarafından "doğal antibiyotik" olarak tanımlanan "kelle paça çorbası", dondurma gibi şoklanarak kargoyla Türkiye'nin farklı kentlerine yollanıyor.

- Dondurma yöntemiyle paketleniyor

Hacı Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı kentlerinden talep geldiğini belirterek, talepleri karşılamak için dondurmadan esinlenerek şoklama yaptıklarını söyledi.

Paçanın bozulmadan kaç saat dayanabileceğini test ettiklerini dile getiren Fidan, "Bu çalışmalar sonucunda kelle paça çorbamızın 72 saat, aynı dondurma gibi dayandığını belirledik. Bu sayede kelle paçamız artık Maraş sınırlarını aştı." dedi.

İlk başta sadece İstanbul'a hizmet verdiklerini artık Türkiye'nin her yerine gönderebildiklerini kaydeden Fidan, "Çorba, sıkıntısız bir şekilde 3 gün kargoda kalabiliyor. Göndereceğimiz paçaları önce eksi 18 derecede donduruyoruz, sonra köpük kutuların içerisine koyuyoruz. Üzerine de gideceği yolu uzunluğuna göre kuru buz koyuyoruz. Böylelikle çorbamız şoklanmış oluyor." diye konuştu.

Fidan, çorbayı isteğe göre acılı, ekşili ya da sade gönderdiklerini dile getirerek, müşterilerin çorbayı aldıktan sonra ısıtarak yiyebildiklerini anlattı.