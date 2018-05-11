"Dönemsel dalgalanmayı KDV, tapu harcı ve faiz indirimleriyle aşacağız"

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, sektörde yaşanan dönemsel dalgalanmayı KDV, tapu harcı ve faiz indirimleri gibi önemli iyileştirmelerin katkısıyla aşacaklarını ifade etti. GYODER'den yapılan açıklamaya göre, derneğin 19. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda, hükümetin gündeme getirdiği vergi ve faiz indirimi konularına yönelik değerlendirmede bulunan Feyzullah Yetgin, 2017’de vergi ve faizler konusunda yapılan uygulamaların sektöre ivme kazandırdığını hatırlattı. Yetgin, "Sektörde yaşanan dönemsel dalgalanmayı, KDV, tapu harcı ve faiz indirimleri gibi önemli iyileştirmelerin katkısıyla aşacağız. Gayrimenkul sektörünü temsil eden GYODER’in Başkanı olarak, konut almanın tam zamanı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Kısa dönemde sektörü rahatlatacak çalışmalar çerçevesinde önemli iş birliklerine imza attıklarını anlatan Yetgin, "Gayrimenkul sektöründe önemli sorumluluklar üstlenen GYODER olarak, sektöre ‘İş Birliği-Güç Birliği’ kavramını getirdik. 15 Temmuz’un hemen ardından, ekonomik büyümeye destek olmak amacıyla ikinci kez başlattığımız ‘Gayrimenkulde Güç Birliği Daha Güçlü Türkiye’ kampanyasıyla sektöre ivme kazandırdık." görüşlerini aktardı.

Feyzullah Yetgin, şunları kaydetti: "GYODER Yönetim Kurulu olarak, bize emanet ettiğiniz bu önemli görevi, önümüzdeki süreçte de heyecanımızı hiç kaybetmeden, hep birlikte, inanç, istek ve özveriyle sürdüreceğiz. Aynı zamanda topluma faydalı olmak gibi büyük bir sorumluluğun bilinciyle, gelecek nesiller için daha sağlıklı, güvenli ve verimli projelerin hayata geçirilmesi konusunda sektöre öncülük edeceğiz." - GYODER satın aldığı yeni genel merkezine taşındı Geçen yılki Genel Kurul'da önceki yönetimden devraldıkları ilk işin, GYODER için ofis alımı olduğunu aktaran Yetgin, "Genel Kurul’da alınan karar ve aldığımız görev doğrultusunda, ofis alımını gerçekleştirdik ve derneğimiz İstanbul’un güzel bir bölgesinde, kendi ofisine sahip oldu. 2017 sonu itibarıyla kasamızda var olan bakiyemize artı olarak artık sahip olduğumuz bir gayrimenkulümüz var. Bundan övünç duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Yetgin, sektörün en önemli uluslararası organizasyonu haline gelen ‘Gayrimenkul Zirvesi’ ve ‘Gelişen Kentler Zirvesi’ne çok önem verdiklerini bildirdi.

Gayrimenkul sektörünün nabzını tutan, sektörü aynı çatı altında buluşturan ve uluslararası bir markaya dönüşen Gayrimenkul Zirvesi’nin 16’ncısını ise bu yıl 17 Nisan'da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yetgin, şöyle devam etti: "GYODER’in 2010 yılından bu yana düzenlediği ‘Gelişen Kentler Zirvesi’ne ivme kazandırmak istedik ve zirvenin 8’incisini Erzurum’da, 9’uncusunu ise Antalya’da gerçekleştirdik. Önümüzdeki bir yıllık dönemde iki Gelişen Kentler Zirvesi ve Gayrimenkul Zirvesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. ‘Gelişen Kentler Zirvesi’nin devamı niteliğindeki ‘Anadolu Roadshow’ etkinliğiyle de önemli çalışmalar yapmak istiyoruz. Türkiye’nin çeşitli bölge ve illerine yönelik gerçekleştireceğimiz ‘Anadolu Roadshow’ çalışmasıyla yerel yönetim ve önemli yatırımcılarla bir araya gelerek, bilgi alışverişlerinde bulunacağız." Yetgin, 15 Temmuz’da hasar gören TBMM binasının onarımı için Meclis Başkanı’ndan, "Meclisimizi yeniden inşa etmek bu milletin görevidir. 32 üye firmamızla birlikte bu onurlu görevi milletimize layık bir şekilde tamamlayacağız" diyerek izin istediklerini, TBMM Başkanlığı’nın da uygun görmesiyle bir protokol imzalandığını aktararak, GYODER ‘Milletin Meclisini Millet Yapar’ konsorsiyumunun Meclis’in hasar gören bölümlerinde 2016’da başlattığı ve büyük bir özenle sürdürdüğü onarımın 2017 yılı sonunda tamamladığını belirtti.

- Hedef, eğitimli gayrimenkul sektörü Gayrimenkul sektörünün, artık bilgiye çok önem verilen, bunun için birçok araştırma yapılan ve detay konularda veriyle hareket eden bir sektör haline geldiğini vurgulayan Yetgin, şunları kaydetti: "Gayrimenkul sektörü, iş dünyası ve basının da ilgiyle takip ettiği yayınlar haline gelen ‘GYODER Gösterge’ raporunu ve ‘Yeni Konut Fiyat Endeksi’ni yayınlamaya devam ediyoruz. Bağımsız araştırma kuruluşlarıyla çalışarak sektöre ışık tutan kapsamlı araştırmaları hayata geçirdik. İstanbul’un göz bebeği Beyoğlu’nu birçok açıdan inceleyen ve ilçenin yatırım potansiyelini de ortaya koyan ‘Beyoğlu’nun Yatırım Değeri Araştırma Raporu’nu hazırladık ve Kasım 2017’de kamuoyu ile paylaştık. GYODER olarak, Akademetre iş birliği ile sektöre kazandırdığımız ‘Potansiyel Konut Alıcısı Büyüteç Altında-İstanbul Raporu’ da araştırmalarımızın güzel bir örneği oldu." Feyzullah Yetgin, GYODER olarak eğitime çok önem verdiklerini ve gayrimenkul sektörünün eğitimli olması gerektiğine inandıklarını ifade etti.