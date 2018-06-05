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Donör bekleyen Emre'yi "yaşatalım" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 11:16 | Son Güncelleme

Lösemi hastası 9 yaşındaki Emre Çatal'ın yaşama tutunmasını sağlayacak kemik iliği için uygun 4 donörden biri ilerleyen yaşı nedeniyle elendi, 2'sine verdikleri iletişim adresinden ulaşılamadı, diğeri ise son anda nakilden vazgeçti - Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocuğun öğretmen olan babasının öğrencileri sokakta ve sosyal medyada kampanyalar başlattı, Emre'nin Kütahya'daki arkadaşları ise mesajlarıyla hastane odasına ulaştı - Baba Ömer Faruk Çatal: - "Donörlerin vazgeçmesi hasta yakınlarını çok üzüyor. İnsanlarımızın donör olmasını ve vazgeçmemesini istiyoruz. Nakil işlemini kabul etmeyeceklerse lütfen donör olmasınlar. Hayal kırıklığına uğruyoruz, hasta yakınları olarak çok ağlıyoruz"

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Uygun kemik iliği bekleyen lösemi hastası 9 yaşındaki Emre Çatal için bulunan donörlerden biri kararından vazgeçip diğer ikisine de ulaşılamayınca öğrenciler ve sosyal medya kullanıcıları küçük çocuğun yaşaması için kampanyalar başlattı.

Kütahya'da yaşayan Ömer Faruk ve Aysen Çatal çiftinin Kütahya Tavşanlı Tarhan İlkokulu 2. sınıfta okuyan oğlu Emre Çatal'a geçen yıl Ankara Onkoloji Hastanesinde lösemi teşhisi konuldu.

Bir süre sonra Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine sevk edilen Çatal, kemoterapi tedavisi gördüğü hastanede uygun kemik iliği bekledi.

Bu arada Emre'nin tedavisi için öğretmen olan ailesi İzmir'e yerleşti. Felsefe öğretmeni baba Ömer Faruk Çatal, Cem Bakioğlu Anadolu Lisesinde görevine başladı, anne Aysen Çatal ise refakatçi olarak hastanede oğlunun yanında kaldı.

Hastanedeki ilk tetkiklerde kemik iliği için ailede uygun donör tespit edilemedi ama Almanya'da 2, Güney Kıbrıs ve Türkiye'de de birer donör bulundu.

Doktorlar, Emre için Almanya'daki 55 yaşındaki donörü "yaşı büyük" olduğu için elemek zorunda kaldı. Almanya ve Güney Kıbrıs'taki adaylara ise sisteme verdikleri iletişim bilgilerinden ulaşılamadı. Türkiye'de yaşayan 34 yaşındaki donör ise son anda nakli kabul etmedi.

- Emre'ye umut olma çağrısı

Emre ve ailesinin donör üzüntüsüne ortak olan Ömer Faruk Çatal'ın öğrencileri ve yakınları, "Emre'ye umut ol" başlıklı kampanyalar hazırladı, sosyal medya kullanıcılarını kemik iliği bağışçısı olmaya davet etti.

Kampanya kısa sürede büyük ilgi gördü. Broşürler de hazırlayan öğrenciler, sokağa çıktı ve vatandaşlara kemik iliği bağışına ilişkin bilgiler verdi.

Öğrenciler, broşür verdiği her meslekten her yaş grubundan insanı lösemi hastası Emre'ye umut olmaya davet etti.

Emre'nin Kütahya'daki sınıf arkadaşları ve öğretmenleri de cep telefonuyla çektikleri "iyileş ve aramıza dön" adlı görüntülü mesajlarını hastane odasına ulaştırdı.

Kütahya'dan gelen bu mesajlar Emre Çatal ve ailesine moral oldu.

- Lösemili Çocuklar Haftası'nda öğrendiler

Ömer Faruk Çatal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğluna, 2 Kasım 2017'de Lösemili Çocuklar Haftası'nda kanser teşhisi konulduğunu anlattı.

Doktorların "ilik şart" demesi üzerine hayatlarının değiştiğini ifade eden Çatal, donör arayışlarına değinerek, sonuç alınamadığını kaydetti.

Oğullarının donör bulunamadığından haberinin olmadığını aktaran Çatal, yaşadıkları hayal kırıklığını "Donörlerin vazgeçmesi hasta yakınlarını çok üzüyor. İnsanlarımızın donör olmasını ve vazgeçmemesini istiyoruz. Nakil işlemini kabul etmeyeceklerse lütfen donör olmasınlar. Hayal kırıklığına uğruyoruz, hasta yakınları olarak çok ağlıyoruz." şeklinde dile getirdi.

- Öğretmenlerinin oğlu için çabalıyorlar

Çatal, öğrencilerin başlattığı kampanyaların ise kendilerine umut verdiğini söyledi.

Cem Bakioğlu Anadolu Lisesindeki öğrencilerinin "Emre'ye umut ol" konulu sosyal medya kampanyası ile binlerce kişiye ulaştığını belirten Çatal, birçok öğrencisinin de Kütahya ve İzmir'in çeşitli noktalarında bağış için afişler dağıttığını aktardı.

Emre'nin Kütahya'daki sınıf arkadaşlarının gönderdiği mesajların da çok anlamlı olduğunu kaydeden Çatal, "Eğitim sadece tarih, sosyoloji, matematik, fen, coğrafyadan ibaret değil. Sosyal duyarlılığı da artırmalıyız. Eğitimin hedefi iyi insan yetiştirmektir. Öğrencilerimizin insanı, doğayı sevmeleri gerekiyor. Nerede olursak olalım duyarlı olalım." şeklinde konuştu.

Baba Çatal, hastanede yatan oğlu Efe'nin arkadaşlarıyla karnesine kavuşabilmeyi ve büyüyünce çok iyi bir futbolcu olabilmeyi istediğini sözlerine ekledi.

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