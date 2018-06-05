İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Uygun kemik iliği bekleyen lösemi hastası 9 yaşındaki Emre Çatal için bulunan donörlerden biri kararından vazgeçip diğer ikisine de ulaşılamayınca öğrenciler ve sosyal medya kullanıcıları küçük çocuğun yaşaması için kampanyalar başlattı.

Kütahya'da yaşayan Ömer Faruk ve Aysen Çatal çiftinin Kütahya Tavşanlı Tarhan İlkokulu 2. sınıfta okuyan oğlu Emre Çatal'a geçen yıl Ankara Onkoloji Hastanesinde lösemi teşhisi konuldu.

Bir süre sonra Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine sevk edilen Çatal, kemoterapi tedavisi gördüğü hastanede uygun kemik iliği bekledi.

Bu arada Emre'nin tedavisi için öğretmen olan ailesi İzmir'e yerleşti. Felsefe öğretmeni baba Ömer Faruk Çatal, Cem Bakioğlu Anadolu Lisesinde görevine başladı, anne Aysen Çatal ise refakatçi olarak hastanede oğlunun yanında kaldı.

Hastanedeki ilk tetkiklerde kemik iliği için ailede uygun donör tespit edilemedi ama Almanya'da 2, Güney Kıbrıs ve Türkiye'de de birer donör bulundu.

Doktorlar, Emre için Almanya'daki 55 yaşındaki donörü "yaşı büyük" olduğu için elemek zorunda kaldı. Almanya ve Güney Kıbrıs'taki adaylara ise sisteme verdikleri iletişim bilgilerinden ulaşılamadı. Türkiye'de yaşayan 34 yaşındaki donör ise son anda nakli kabul etmedi.