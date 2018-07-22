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Dördüncü kattan düşen bebek ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 23:44 | Son Güncelleme

Dördüncü kattan düşen bebek ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dördüncü kattan düşen bebek ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi Öğretmenler
Caddesi'nde yaşayan Nurcan ve Taner Orhan çiftinin bebeği 1 yaşındaki Sena Orhan, dördüncü kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Ödemiş
Devlet Hastanesine kaldırılan Sena Orhan, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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