İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dördüncü kattan düşen bebek ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi Öğretmenler

Caddesi'nde yaşayan Nurcan ve Taner Orhan çiftinin bebeği 1 yaşındaki Sena Orhan, dördüncü kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Ödemiş

Devlet Hastanesine kaldırılan Sena Orhan, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

