Dört asırlık camiye deprem güçlendirmesi

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - İzmir'de, 4 asır önce yaptırılan, Osmanlı cami mimarisinin tipik özelliklerini taşıyan Hisar Camisi, depreme karşı güçlendirilecek.

Kentin en eski camilerinden olan Hisar'ın bu çalışmalarla ömrünün uzatılması, böylece ecdat hatırasının gelecek nesillere bırakılması hedefleniyor.

Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Fethi Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin 1598 yılında Aydınoğulları Beyliği'nden Fatih Yakup Bey tarafından yaptırıldığının bilindiğini, Bursa Ulu Cami, Diyarbakır Ulu Cami ve Şam Ulu Cami gibi kentin simgelerinden olduğunu söyledi.

Yapımına Yakup Bey dışında iki hayırseverin daha destek vermesi nedeniyle bazı kaynaklarda "Üç Mihraplı Cami" olarak da anılan caminin bugüne kadar pek çok kez restorasyon çalışması gördüğünü kaydeden Koç, geçen yıl Manisa'da meydana gelen ve İzmir'de de hissedilen depremler sonrası camide bazı sıkıntılar tespit edildiğini anlattı.

-Caminin röntgeni çekildi

Koç, çalışmalar sonucu caminin adeta röntgeninin çekildiğini, böylece yapının depreme karşı dayanıklılık durumunun raporlandığını ifade ederek, şu bilgileri verdi: