Dört kuşak iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - Esenler'de yaşayan 81 yaşındaki Cihan Günal, çocukları, torunları, torunlarının çocukları ve torunlarıyla iftarda bir araya geldi.

Cihan Günal, AA muhabirinin soruları üzerine, Ardahan'a bağlı Çıldır'da 1937'de dünyaya geldiğini belirterek, 1950'li yılların başında İstanbul'a gelerek Esenler'e yerleştiğini söyledi.

Çocukluğunda ve ilk gençlik yıllarında hayvancılıkla uğraştığını anlatan Günal, 1960'ta da bir kasap açtığını dile getirdi.

Bugün üçü hayatta beş çocuğu olduğunu belirten Günal, 23 torun, 22 torun çocuğu ve bir de torununun torunu olduğunu kaydetti.

Vaktini oğlu ve torunlarıyla aile kasaplarında geçirdiğini dile getiren Cihan Günal, "İftar sofrası benim için güzel bir sürpriz oldu. Bir kısmını uzun süredir görememiştim. Çocuklarımla, torunlarımla ve onların çocuklarıyla olmak büyük mutluluk." diye konuştu.

Organizasyonu yapan Cihan Günal'ın oğlu Veysel Günal, babasının üzerlerindeki emeğinin çok bulunduğunu belirterek, onu mutlu etmek için en büyükten en küçüğe farklı yerlerde yaşayan geniş aileyi iftar sofrasında bir araya getirdiklerini aktardı.

İftara Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'da katılarak, Günal ailesini tebrik edip, Cihan Günal'a hayırlı ve uzun ömür diledi.

