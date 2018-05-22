"Dört Mevsim" İzmir'de prömiyer yapacak

Koreograf Uğur Seyrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, izleyicilerin gösteride kendi yaşamlarından bir parça göreceğini belirterek, bir çiftin aşkını, dansın estetiği ve çeşitli simgelerle dört mevsim içinde sahneye yansıtacaklarını söyledi.

Olten Filarmoni Orkestrası eşliğinde sunulacak temsilin koreografisi Uğur Seyrek'e ait. Librettosu Uğur Seyrek ve Işık Noyan tarafından yazılan eserin dekor tasarımını Kaan Güreşçi, ışık tasarımlarını da Uğur Seyrek ve Müfit Özbek yaptı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yarın Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Dört Mevsim balesini İzmirlilerle buluşturacak. Gösteride, balenin yanı sıra Johann Joachim Quantz'in Flüt Konçertosu ile Alessandro Marcello'nun Obua Konçertosu seslendirilecek.

İZMİR (AA) - İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin aynı adı taşıyan eserinden baleye uyarlanan Dört Mevsim, Uğur Seyrek'in koreografisinde İzmir'de prömiyer yapacak.

Doğa ve insan yaşamının gösterinin merkezinde olacağını vurgulayan Seyrek, "Doğa ile insan yaşamı aslında birbirine uygun, onlar da birlikte büyüyorlar ve zamanları geldiğinde ölüyorlar. Tek fark, ilişkilerde. Biz ilişkilerle başlıyoruz, ilkbahar flörtle başlıyor, yazın aşk oluyor, sonbaharda ayrılık geliyor, kışın da ölüm gerçekleşiyor." dedi.

Dört Mevsim, 23 Mayıs'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki prömiyerin ardından bu sezonda; 26, 29, 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde Elhamra Sahnesi'nde İzmirlilerin beğenisine sunulacak.

