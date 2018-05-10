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Dört ülkenin büyükelçisi Batman'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 16:09 | Son Güncelleme

İsveç, Danimarka, Finlandiya ve Norveç'in Ankara büyükelçileri Batman Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti

İsveç, Danimarka, Finlandiya ve Norveç'in Ankara büyükelçileri Batman'a geldi.

İsveç Büyükelçisi Lars Wahlund, Danimarka Büyükelçisi Svend Olling, Finlandiya Büyükelçisi Paivi Kairamo ve Norveç Büyükelçisi Vegard Ellefsen çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a geldi.

Vali Ahmet Deniz'i makamında ziyaret eden büyükelçiler, daha sonra Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ile görüştü.

Ziyaretler, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Batman büyükelçi Danimarka Finlandiya isveç Norveç

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