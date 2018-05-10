Dört ülkenin büyükelçisi Batman'da

İsveç, Danimarka, Finlandiya ve Norveç'in Ankara büyükelçileri Batman'a geldi.

İsveç Büyükelçisi Lars Wahlund, Danimarka Büyükelçisi Svend Olling, Finlandiya Büyükelçisi Paivi Kairamo ve Norveç Büyükelçisi Vegard Ellefsen çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a geldi.

Vali Ahmet Deniz'i makamında ziyaret eden büyükelçiler, daha sonra Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ile görüştü.

Ziyaretler, basına kapalı gerçekleştirildi.

