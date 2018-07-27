Dörtyol'daki Atatürk Evi restore edilecek

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Atatürk Evi restore edilecek.

Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi evin, Mustafa Kemal Atatürk'ün 17 Mayıs 1926 ve 15 Şubat 1931 tarihlerinde Dörtyol'a geldiğinde, Hatay'ın anavatana katılma projesini hazırlayıp ikamet ettiği yer olduğunu kaydetti.

Binanın, 10 dönümlük araziye sahip bir çiftlikte yer aldığını belirten Toksoy, "O dönemlerde bu alanın tapusu Atatürk'ün üzerine kayıtlıydı. Sonradan çiftlik hazineye devredilmiş ve zamanla göçmen vatandaşlara dağıtılmış. Uzun süre kullanılmayan çiftlik, 2000 yılında ise büyükşehir yasasıyla kapanan Yeniyurt Belde Belediyesince istimlak edilmiş ve onarım adına bazı dokunuşlar yapılmış." ifadelerini kullandı.

Toksoy, Dörtyol Belediyesi olarak 5 ay önce bina ve çiftliğin restorasyonu için proje hazırladıklarını, imkanlar doğrultusunda çalışmalara başlayabildiklerini söyledi.

Restorasyon çalışmalarının aşama aşama sürdüğünü belirten Toksoy, şöyle devam etti:

"Restorasyon projemiz, Atatürk Evi dış cephe yapım ve onarımı, bina içi bakım ve onarımı, çevre duvarı yapımı, çatı bakım ve onarımı ve peyzaj tasarımı aşamalarından oluşmaktadır. Hedefimiz, dönemin mimarisini ve ruhunu yaşatmaktır. Dış cephe dönemin mimari izlerini taşıyacak olan taş duvar ile kaplanacak, çatı ve iç düzenlemeler ile dönemin mistik ruhu yapıya kazandırılacak. Ev ve çiftliğin restorasyonu tamamlandığında, ziyaretçiler, geçmişte bir yolculuk yapıp, dönemin şartlarını ve yaşananları hissedecek."

Belediye Başkanı Toksoy, çevre duvarı çalışmalarında sona gelindiğini, bina cephesi ve çatısındaki çalışmaların ise sürdüğünü belirterek, tüm çalışmaların 2 ay içinde bitirileceğini ve tarihi evin ziyarete açılacağını ifade etti.

