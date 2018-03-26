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Döşemealtı Belediyesi 8 bin 300 fidan dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 13:37 | Son Güncelleme

Döşemealtı Belediyesi’nin "Daha Yeşil Bir Döşemealtı" oluşturmak adına başlattığı çalışmalar ve Ormancılık Haftası kapsamında Altınkale Mahallesi Süleyman Koç Caddesi’ne bin 300 fıstık çamı fidanı dikildi.Döşemealtı Belediyesi çevreye ve yeşil alana yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor.

Döşemealtı Belediyesi 8 bin 300 fidan dikti

Döşemealtı Belediyesi’nin "Daha Yeşil Bir Döşemealtı" oluşturmak adına başlattığı çalışmalar ve Ormancılık Haftası kapsamında Altınkale Mahallesi Süleyman Koç Caddesi’ne bin 300 fıstık çamı fidanı dikildi.
Döşemealtı Belediyesi çevreye ve yeşil alana yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ormancılık Haftası kapsamında Altınkale Mahallesi Süleyman Koç ile Çiftlik Caddesi’nde fidan dikti. İlçe genelinde boyları 1.5 ile 2 metre arasında olan bin 300 fıstık çamı refüjlerdeki yerini aldı.
Başta parklar ve yeni açılan yollar olmak üzere şehrin farklı noktalarında ağaç ve fidan dikimini sürdüren Döşemealtı Belediyesi ekipleri, Başkan Turgay Genç’in göreve geldiği günden beri 8 bin 300 ağaç dikti. 210 bin çalı bitkisinin yanı sıra 450 bin mevsimlik çiçek tüm ilçenin dört bir yanını süsledi.
Dikilen ağaç türleri arasında palmiye, turunç, topak akasya, süs eriği, zeytin, gravilla, leylandi, limon selvi, fıstık çamı, demir ağacı, maymun çıkmaz ağacı yer alıyor. Mevsimlik çiçeklerin ve bitkilerin hemen hemen tamamı belediyenin kendi seralarında üretiliyor.
Yapılan çalışmalarla Döşemealtı’nda kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12.58 metrekareye ulaştı.

Döşemealtı Belediyesi 8 bin 300 fidan dikti

Döşemealtı Belediyesi 8 bin 300 fidan dikti

Döşemealtı Belediyesi 8 bin 300 fidan dikti

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