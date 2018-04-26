Döşemealtı’nda bin 300 fıstık çamı fidanı toprakla buluştu

Döşemealtı Belediyesi ve Çevre Koruma Dergisi (ÇEVKOR) işbirliğiyle yürütülen ağaç dikme seferberliği kapsamında bin 300 fıstık çamı fidanı toprakla buluştu.

Döşemealtı Belediyesi ve ÇEVKOR işbirliğiyle yürütülen ağaç dikme seferberliği kapsamında Altınkale Mahallesi Süleyman Koç Caddesi ile Çiftlik Caddesi’nde bin 300 fıstık çamı fidanı toprakla buluştu. Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Süleyman Koç Caddesi Adem Yörük Sanayi sitesi önünde düzenlenen törenle orta refüje fidan dikti.

Törene Park ve Bahçeler Müdürü Sevgi Türkay, Çevre Koruma Dergisi Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe, fidan bağışında bulunan şirketlerin yetkilileri, vatandaşlar ve belediye personeli katıldı. Boyları 1.5 ile 2 metre arasında değişen bin 300 fıstık çamı refüjlerdeki yerini alırken Tokuştepe, ilçe genelinde ağaçlandırma ve yeşil alan seferberliğini sürdüren Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’e iletilmek üzere teşekkür plaketini Sevgi Türkay’a verdi.



