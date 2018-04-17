HABER

Döşemealtı’nda Kent Meydanı’nda paten dersi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 10:49 | Son Güncelleme

Döşemealtı Kent Meydanı patenci çocuklara ev sahipliği yapıyor.

Döşemealtı’nda Kent Meydanı’nda paten dersi

Döşemealtı Kent Meydanı patenci çocuklara ev sahipliği yapıyor. Dünya Olimpik Sporları Kulübü’nde paten eğitimi alan çocuklar haftada bir gün Kent Meydanı’nda bir araya geliyor.
Dünya Olimpik Sporları Kulübü çatısı altında bir araya gelen 25 çocuk haftada bir gün 2 saat, Döşemealtı Kent Meydanı’nda paten eğitimi alıyor. Dünya Olimpik Sporları Kulübü Başkanı ve Antrenörleri Sevda Kurnaz idaresinde çalışma yapan çocuklar, müzik eşliğinde ritm tutuyorlar. Ailelerde Kent Meydanı’nda çocuklarını izleme fırsatı buluyor.
Kulüp Başkanı Kurnaz, "Çocuklarımızı stresten ve kapalı ortamlardan uzak tutmak adına böyle bir çalışma başlattık. Şu an 25 çocuğumuz Döşemealtı Kent Meydanı’nda eğitim alıyor ve sosyalleşme imkanı buluyorlar. Kent Meydanı güzel ve güvenli bir yer. Çocuklar daha önce Antalya’ya gitmek zorunda kalıyordu artık yaşadıkları ilçe de bu imkanları oldu. Kent Meydanı’nın ayrı bir havası var. Meydanı ilçemize kazandırdığı için Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’e teşekkür ediyorum" dedi.

Döşemealtı’nda Kent Meydanı’nda paten dersi

Döşemealtı’nda Kent Meydanı’nda paten dersi

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan flaş açıklamalarHükümet Sözcüsü Bozdağ'dan flaş açıklamalar
Kahreden haber geldi: 1 asker şehit, 5 asker yaralıKahreden haber geldi: 1 asker şehit, 5 asker yaralı
Suriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkelerSuriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Okulda iğrenç olay!

Okulda iğrenç olay!

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan'da kaç gün tatil olacak? İşte 2018 resmi tatiller takvimi

23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan'da kaç gün tatil olacak? İşte 2018 resmi tatiller takvimi

Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı

Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı

Son dakika! TEM'de feci kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı

Son dakika! TEM'de feci kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı

Ülkücüler üniversiteye 'uç beyi' atadı

Ülkücüler üniversiteye 'uç beyi' atadı

2018 Ramazan fitresi ne kadar Diyanet açıkladı! (Ramazan ne zaman başlıyor?)

2018 Ramazan fitresi ne kadar Diyanet açıkladı! (Ramazan ne zaman başlıyor?)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.