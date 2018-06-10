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Dosso Dossi Fashion Show

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 15:46 | Son Güncelleme

Organizasyon kapsamında Türkiye'ye gelen Paris Hilton: "Türkiye'de ev sahipliği gerçekten çok özel. İnsanlar çok sıcak. Burada yaşadıklarımı arkadaşlarıma ve çevreme anlatıyorum"

Amerikalı moda tasarımcısı Paris Hilton, Türkiye'de çok özel bir ev sahipliği olduğunu belirterek, "İnsanlar çok sıcak." dedi.

Hilton, Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy gibi Türk mankenlerin de podyuma çıkacağı Dosso Dossi Fashion Show kapsamında Dosso Dossi Fashion Show Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ile The Land of Legends Theme Park'ta basın toplantısı düzenledi.

Eraslan, toplantıda yaptığı konuşmada, getirdikleri mankenlerle Antalya'nın ve Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunduklarını söyledi.

Bu yılki şovda Paris Hilton'un sahnede olacağını belirten Eraslan, "Dosso Dossi Fashion Show olarak yıllardır önemli organizasyonlar yapıyoruz. Legends ile yaptığımız bu organizasyonlar bize güç katıyor. Geçen dönem yaptığımız etkinliklerle 420 milyon kişinin dikkatini Türkiye'ye çektik." dedi.

Paris Hilton ise Dosso Dossi Fashion Show'un dünyadaki önemli organizasyonlardan olduğunu ifade etti.

Organizasyonda yer aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Hilton, "Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok güzel bir şova imza atacağız." dedi.

Provalarda denediği ayakkabı ve kıyafetleri çok beğendiğini kaydeden Hilton, sahnede sergileyeceği giysileri beraberinde götürerek giymeye devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'ye daha önce de geldiğini hatırlatan Paris Hilton, "Döndüğümde hep arkadaşlarıma Türkiye'ye gitmeleri gerektiğini söyledim. Türkiye'de ev sahipliği gerçekten çok özel. İnsanlar çok sıcak. Bu benim aklımda kalan güzel şeyler. Burada yaşadıklarımı arkadaşlarıma ve çevreme anlatıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Paris Hilton, Antalya'ya birlikte geldiği aktör nişanlısı Chris Zylka ile evlendikten sonra da çocuklarıyla Türkiye'yi ziyaret etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

İstanbul Boğazı'nda botla seyahat etmeyi sevdiğinin altını çizen Hilton, "Kapalı Çarşı'yı çok seviyorum. İstanbul'a geldiğim zaman eğlenmeyi de seviyorum." diye konuştu.

Çocuk sahibi olmayı istediğini anlatan Hilton, "Çocuk ve aile sahibi olmak. Daha sonrasında kendime ait bir çok ürün var. Onları yaymak istiyorum. 19 adet faaliyet sürdürüyorum. Parfümden tutun ayakkabı tasarımına kadar markalarım var, onları büyütmek, geliştirmek istiyorum." ifadesine yer verdi.

Paris ismini taşımaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Hilton, konuşmasını Türkçe, "Merhaba" diyerek tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Dosso Dossi Fashion Show Dosso Dossi Fashion Show Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan Paris Hilton

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