Amerikalı moda tasarımcısı Paris Hilton, Türkiye'de çok özel bir ev sahipliği olduğunu belirterek, "İnsanlar çok sıcak." dedi.

Hilton, Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy gibi Türk mankenlerin de podyuma çıkacağı Dosso Dossi Fashion Show kapsamında Dosso Dossi Fashion Show Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ile The Land of Legends Theme Park'ta basın toplantısı düzenledi.

Eraslan, toplantıda yaptığı konuşmada, getirdikleri mankenlerle Antalya'nın ve Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunduklarını söyledi.

Bu yılki şovda Paris Hilton'un sahnede olacağını belirten Eraslan, "Dosso Dossi Fashion Show olarak yıllardır önemli organizasyonlar yapıyoruz. Legends ile yaptığımız bu organizasyonlar bize güç katıyor. Geçen dönem yaptığımız etkinliklerle 420 milyon kişinin dikkatini Türkiye'ye çektik." dedi.

Paris Hilton ise Dosso Dossi Fashion Show'un dünyadaki önemli organizasyonlardan olduğunu ifade etti.

Organizasyonda yer aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Hilton, "Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok güzel bir şova imza atacağız." dedi.