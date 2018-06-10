Antalya'da Dosso Dossi Fashion Show'da, Amerikalı moda tasarımcısı Paris Hilton'un baş mankenliğinde defile gerçekleştirildi.
Serik ilçesindeki The Land of Legends Theme Park'ta hazırlanan podyuma, ilk manken olarak Hilton çıktı. İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği Hilton, podyumda 3 farklı elbise giydi.
Sahnede Hilton'a Türk mankenler Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy da eşlik etti.
Sonbahar-kış kreasyonlarının yer aldığı defile sonunda Hilton, diğer mankenlerle seyircileri selamladı.
Şarkıcı Mustafa Sandal'ın mini konser verdiği organizasyonda, çocuk defilesi de sunuldu.
Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!
Bursa'da eski ortakların kavgası korkunç bitti! GSM şirketindeki silahlı kavga kameralara yansıdı
AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Eski CIA Uzmanı Henri Barkey'den 24 Haziran öncesi flaş çıkış: ABD Erdoğan’a bir hediye verdi... İkinci turda kazanır
Almanya'da cami çıkışı terör paniği: 5 Türk ağır yaralı
Korkunç olay! 'Büyü yapıyordu, içine şeytan kaçtı'
Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
Dünyanın en tehlikeli volkanları
Okuyucu Yorumları 0 yorum