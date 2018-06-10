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Dosso Dossi Fashion Show

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 23:14 | Son Güncelleme

Showda düzenlenen defilede Amerikalı moda tasarımcısı Paris Hilton'un baş mankenliğinde Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy da podyuma çıktı

Antalya'da Dosso Dossi Fashion Show'da, Amerikalı moda tasarımcısı Paris Hilton'un baş mankenliğinde defile gerçekleştirildi.

Serik ilçesindeki The Land of Legends Theme Park'ta hazırlanan podyuma, ilk manken olarak Hilton çıktı. İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği Hilton, podyumda 3 farklı elbise giydi.

Sahnede Hilton'a Türk mankenler Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy da eşlik etti.

Sonbahar-kış kreasyonlarının yer aldığı defile sonunda Hilton, diğer mankenlerle seyircileri selamladı.

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın mini konser verdiği organizasyonda, çocuk defilesi de sunuldu.

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