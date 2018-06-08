Dosso Dossi Fashion Show Antalya'da başladı

Hazır giyim üreticisi tekstil firmaları ile alıcıları buluşturan Dosso Dossi Fashion Show, Anfaş Expo Center'de başladı.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da fuarın bu yıl 26'ncısını düzenlediklerini söyledi.

Yurt dışından alım heyetlerini Türkiye'ye getirerek tekstil sektörüne katkıda bulunduklarını ifade eden Eraslan, "Yıllardır yaptığımız organizasyonla sadece tekstilin değil, turizmin de tanıtımına katkı sağladık. Geçen dönem yaptığımız organizasyonda dünya çapında 420 milyon görünürlülüğe ulaştık. O dönem Adrina Lima, İsabeli Fontana gibi modellerle bu başarıyı yakaladık. Bu dönem de Paris Hilton ve diğer top modellerle başarıyı yakalayacağız." diye konuştu.

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Bu yıl da görkemli bir defile hazırladıklarını aktaran Eraslan, şovu yurt dışından gelen 5 bin kişilik alım heyetinin izleyeceğini kaydetti.

Şovun ülken tanıtımına ve ihracatına katkı sağladığını anlatan Eraslan, Dosso Dossi Fashion Show'un sadece Antalya'da değil, yurt dışında da müşterilerinin ayağına gitmeye başladığını söyledi.