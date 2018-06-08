Dosso Dossi Fashion Show Antalya'da başladı

Hazır giyim üreticisi tekstil firmaları ile alıcıları buluşturan Dosso Dossi Fashion Show, Anfaş Expo Center'de başladı.
Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da fuarın bu yıl 26'ncısını düzenlediklerini söyledi.
Yurt dışından alım heyetlerini Türkiye'ye getirerek tekstil sektörüne katkıda bulunduklarını ifade eden Eraslan, "Yıllardır yaptığımız organizasyonla sadece tekstilin değil, turizmin de tanıtımına katkı sağladık. Geçen dönem yaptığımız organizasyonda dünya çapında 420 milyon görünürlülüğe ulaştık. O dönem Adrina Lima, İsabeli Fontana gibi modellerle bu başarıyı yakaladık. Bu dönem de Paris Hilton ve diğer top modellerle başarıyı yakalayacağız." diye konuştu.
- Paris Hilton podyumda dört kıyafet sergileyecek
Bu yıl da görkemli bir defile hazırladıklarını aktaran Eraslan, şovu yurt dışından gelen 5 bin kişilik alım heyetinin izleyeceğini kaydetti.
Şovun ülken tanıtımına ve ihracatına katkı sağladığını anlatan Eraslan, Dosso Dossi Fashion Show'un sadece Antalya'da değil, yurt dışında da müşterilerinin ayağına gitmeye başladığını söyledi.
Eraslan, yarın Antalya'ya gelecek Hilton'un sosyal paylaşım sitesinden, "Merhaba Türkiye" mesajı attığını belirtti.
Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends ortaklığında düzenlenen fuarda, hazır giyim üreticisi tekstil firmaları ile yurt dışından gelen alıcılar buluşacak.
Fuar kapsamında moda tasarımcısı Paris Hilton, defilede dört ayrı kıyafet sergileyecek. Podyumda Hilton'a Türk mankenler Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy'un yanı sıra 40 manken eşlik edecek.
Muharrem İnce'ye bir suç duyurusu daha!
AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması!
Avusturya'ya tepkiler dinmiyor: Kınıyoruz
24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı
Canan Karatay ezber bozdu: Kilo vermek istiyorsanız...
Avusturya'da 7 cami kapatılacak, imamlar sınır dışı edilecek
Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi
Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
Okuyucu Yorumları 0 yorum