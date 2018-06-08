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Dosso Dossi Fashion Show Antalya'da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 14:46 | Son Güncelleme

Fuarda, hazır giyim üreticisi tekstil firmaları ile yurt dışından gelen alıcılar buluşacak

Hazır giyim üreticisi tekstil firmaları ile alıcıları buluşturan Dosso Dossi Fashion Show, Anfaş Expo Center'de başladı.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da fuarın bu yıl 26'ncısını düzenlediklerini söyledi.

Yurt dışından alım heyetlerini Türkiye'ye getirerek tekstil sektörüne katkıda bulunduklarını ifade eden Eraslan, "Yıllardır yaptığımız organizasyonla sadece tekstilin değil, turizmin de tanıtımına katkı sağladık. Geçen dönem yaptığımız organizasyonda dünya çapında 420 milyon görünürlülüğe ulaştık. O dönem Adrina Lima, İsabeli Fontana gibi modellerle bu başarıyı yakaladık. Bu dönem de Paris Hilton ve diğer top modellerle başarıyı yakalayacağız." diye konuştu.

- Paris Hilton podyumda dört kıyafet sergileyecek

Bu yıl da görkemli bir defile hazırladıklarını aktaran Eraslan, şovu yurt dışından gelen 5 bin kişilik alım heyetinin izleyeceğini kaydetti.

Şovun ülken tanıtımına ve ihracatına katkı sağladığını anlatan Eraslan, Dosso Dossi Fashion Show'un sadece Antalya'da değil, yurt dışında da müşterilerinin ayağına gitmeye başladığını söyledi.

Eraslan, yarın Antalya'ya gelecek Hilton'un sosyal paylaşım sitesinden, "Merhaba Türkiye" mesajı attığını belirtti.

Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends ortaklığında düzenlenen fuarda, hazır giyim üreticisi tekstil firmaları ile yurt dışından gelen alıcılar buluşacak.

Fuar kapsamında moda tasarımcısı Paris Hilton, defilede dört ayrı kıyafet sergileyecek. Podyumda Hilton'a Türk mankenler Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy'un yanı sıra 40 manken eşlik edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Paris Hilton

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