Dostum, Erdoğan'ın seçim başarısı kutladı

KABİL (AA) - Afganistan Devlet Başkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum, seçimlerdeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Afganistan Devlet Başkanı Birinci Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre, Dostum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısını kutladı.

Dostum, ayrıca yayımladığı tebrik mesajında da ''Türkiye Cumhurbaşkanı değerli kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Devleti, halkı ve özellikle Afganistan Türkleri adına 2018 Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde şahsınızın, partinizin ve Cumhur İttifakı'nın bu başarısını yürekten tebrik ediyor ve milletin oyu ile geçilen yeni sistemin Türkiye için hayırlı olacağına, 2023 güçlü Türkiye hedefine ilerleyeceğine canı gönülden inanıyorum.'' ifadesini kullandı.

Türkiye'nin köklü devlet birikimi ile tarihten bugüne kadar dünyada büyük rol üstlendiğini ifade eden Dostum, ''Bugün, milletin kıymetli oylarıyla yeni bir yönetim sistemine geçerken şahsınızı ve partinizi bir kez daha tebrik eder nice başarılarınızı yüce Allah'tan niyaz ederken, Türkiye-Afganistan arasındaki köklü dostluk ve ilişkilerin daha güçlü olacağına inanıyor, saygılarımı sunuyorum.'' denildi.

Dostum mesajında, bu başarının sadece Türk dünyasının değil, İslam aleminin başarısı olduğunu, gelecek için bir kez daha umutların yeşerdiğini kaydetti.

