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Dostum'un ulaştığı Kabil havaalanında patlama meydana geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 16:12 | Son Güncelleme

Dostum'un ulaştığı Kabil havaalanında patlama meydana geldi

KABİL/ANKARA (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi.

Bir süredir Türkiye'de bulunan Dostum'u taşıyan uçağın yaklaşık yarım saat önce Kabil Havaalanı'na inmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı kendisini karşılayan yetkililer ve taraftarlarıyla selamlaştı.

Havaalanındaki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Dostum'u taşıyan konvoyun evine gitmek üzere harekete geçmesinin hemen ardından, yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından havaalanı civarında internet kesildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, Associated Press haber ajansına açıklama yapan bir Afgan yetkili, Dostum'un ve beraberindekilerin patlamadan zarar görmediği bilgisini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan dostum Türkiye

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