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"Döviz, altın, gayrimenkul kadar bir yatırım olanağı da startup'lardır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 11:19 | Son Güncelleme

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Direktörü Elbaşı: - "Döviz kadar, gayrimenkul kadar, altın kadar bir yatırım olanağı da startup'lardır" - "Fikri olmak ile girişimci olmak arasında çok bariz farklar var. Girişimcilik yöntemi alındıktan sonra fikir mutlaka iktisadi tarafta bir değer arz edecektir" - "Biz girişimciliği iş kurmak, para kazanmak, vergi levhası almak üzerinden değerlendirmiyoruz. Girişimcilik hızlı davranmak, fırsatları yakalamak, fikir üretebilmek veya onları sürdürülebilir kılmaktır"

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Direktörü İbrahim Elbaşı, startup'ların da döviz, altın ve gayrimenkul kadar bir yatırım imkanı olduğunu söyledi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) bir iştiraki olarak kurulan BTM, yeni iş fikirlerinin ticarileşmesi ve büyümesi için girişimcilere profesyonel destek sunuyor.

BTM Direktörü Elbaşı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 400 bini aşkın üyesiyle, muazzam bir yatırım kimliğiyle donanmış bir organizasyon olan İTO'nun, girişimcilik ekosistemine yön veren "girişimci dostu" bir merkez inşa ettiğini belirtti.

Elbaşı, BTM'nin, yenilikçi iş fikirlerinin ticarileştirilmesi için gerekli bütün enstrümanları sağlayan "multifonksiyonel bir girişimcilik merkezi" olduğunu dile getirdi.

Çıktıkları çağrılarla yenilikçi iş fikirleri olan girişimcilerin başvurularını aldıklarını anlatan Elbaşı, şunları kaydetti:

"Seçilen girişimcileri, ilk başta hızlandırma kampına tabi tutuyoruz. Bu süreçte fikirleri, iş modelleriyle, belki ürünleriyle, prototipleriyle yatırımcıya hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Ardından yatırım olanaklarıyla eşleştirme faaliyetleri başlıyor. Yatırımlardan sonra, fikir ve hayal olan şey artık gerçekleşmeye başlıyor. Yani iktisadi tarafta anlam ifade eden, sürdürülebilir boyutu olan bir değerin karşılık bulmasını sağlıyoruz."

- "Yatırımların peşi sıra geleceğini düşünüyoruz"

İbrahim Elbaşı, BTM'nin Mayıs 2017'de faaliyet geçmesinden bu yana 4 program oluşturduğunu ve yaklaşık 2 bin başvuru arasından bugüne kadar 90 startup'a hizmet verdiğini belirterek, bunların 40'ının mezun olduğunu, kalanların ise bir kısmının yatırımcıyla eşleşme, bir kısmının iş modeli geliştirme sürecinde olduğunu söyledi.

Şu ana kadar kimi 2,5 milyon lira, kimi 3 milyon lira değerlemeyle 4 girişimin yatırıma kavuştuğu bilgisini veren Elbaşı, "Bu yatırımlar, daha çok tohum sermayesi, girişim sermayesi dediğimiz ilk adım yatırımlar üzerine kuruluydu. Bundan sonraki yatırımların peşi sıra geleceğini düşünüyoruz. Çünkü bu startup modelleri, büyüme potansiyeli yüksek girişimler olduğu için o yatırımlar onlar için ön adım oluyor. Asıl hayallerin gerçekleştiği nokta bir sonraki seviye oluyor ve biz ilk yatırım alsa bile onları bir sonraki seviyeye hazırlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Elbaşı, şöyle devam etti:

"Mesela restorasyon hizmetlerinde hem üretici hem tüketici tarafında senkronizasyonu sağlayacak bir yazılım geliştiren bir startup'ımız yeni yatırım aldı. Diğer taraftan yurt dışındaki insanların Türkiye’den alışveriş yapmasını kolaylaştıracak bir yazılım ve web portalı olarak yollando.com var. Diğer taraftan çok önemli mobil uygulama geliştiricilerimizin yatırım tarafıyla ilgili istişareleri devam ediyor. Ancak kendileri de bir taraftan satışlarına başladılar. Uygulamalarını piyasaya sürmek suretiyle büyük karşılık aldılar ve milyonlarca indirilmeye ulaştılar. Hızlı bir şekilde ilerleyen startup'larımız mevcut. Yani sadece yatırım alanlar değil, aynı zamanda kendi işleriyle birlikte yatırım alana kadar değerini büyütmek isteyen startup'larımız da yoğun bir şekilde satış faaliyetleri içinde ve Türkiye’yi global arenada temsil etmeye başladılar."

- "Girişimci hızlı davranmalı, fırsatları görmeli"

Elbaşı, sektör ayrımı gözetmeksizin teknoloji, bilişim ve Endüstri 4.0 tabanlı yenilikçi bir iş fikirlerini desteklediklerini bildirdi.

Girişimciliğin sınır tanımayan bir terminolojisi, yatırımın da evrensel bir dili olduğunu ifade eden Elbaşı, "Bu anlamda döviz, altın, gayrimenkul gibi yatırım olanakları nasıl global tarafta bir karşılık buluyorsa, biz asıl startup'ları, yani girişimciliği de aynı tarafta görüyoruz. Dolayısıyla sadece girişimciler ve yatırımcılar bazında değil, kurumlar özelinde de globalleşmeyle ilgili adımlar atıyoruz, stratejik iş birlikleri yapıyoruz. Mesela bizde farklı ülkelerden gelen girişimciler de mevcut veya Türk girişimcilere farklı coğrafyalardan yatırımlar da mevcut." ifadelerini kullandı.

Girişimciliğin aslında bir yöntem olduğunu ve bunun okullarda, belki de okul öncesinde verilmesi gerektiğini kaydeden Elbaşı, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz girişimciliği iş kurmak, para kazanmak, vergi levhası almak üzerinden değerlendirmiyoruz. Girişimcilik hızlı davranmak, fırsatları yakalamak, fikir üretebilmek veya onları sürdürülebilir kılmaktır. Girişimcilere şunu tavsiye ediyorum; bunun eğitimini almak zaten ön koşul ama bunun dışında sosyal aktivitelere, sosyal aidiyet meselelerine kafa yorsunlar. Nesnelerle, olgularla, insanlarla, her türlü çevreyle ilişkilerinde proaktif olmaları, öğrenen kişilikler olmaları gerekiyor. Girişimciliğin ana kriterleri bunlar. Bir girişimcinin hızlı davranması, fırsatları görmesi gerekiyor. Bunlar girişimcilikle ilgili metodolojiyle birleştikten sonra asıl o zaman girişimci ortaya çıkıyor. Bunlarla birlikte sunulan iş modelleri ve fırsatlar dolayısıyla aslında o yatırım olanaklarına erişilebiliyor. O yüzden biz şunu diyoruz; döviz kadar, gayrimenkul kadar altın kadar bir yatırım olanağı da startup'lardır."

- "Fikirlerin kaybolmasının önüne geçmek istiyoruz"

Türkiye'nin ve bulunduğu coğrafyanın fikir açısından oldukça bonkör olduğunu, ancak uygulama anlamında eksikler bulunduğunu aktaran Elbaşı, "Fikri olmak ile girişimci olmak arasında çok bariz farklar var. Girişimcilik yöntemi alındıktan sonra fikir mutlaka iktisadi tarafta bir değer arz edecektir. İş fikri değişebilir, dönüşebilir, çöpe gidebilir ama girişimci eğer bu metodolojiyi aldıysa, bu meseleyi özümsediyse, başka değerli fikirler ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla girişimci çok önemli bir uygulayıcıdır." yorumunu yaptı.

Girişimcilik ekosisteminin global anlamda üst seviyeye çıkması için çalıştıklarını belirten Elbaşı, fikirlerin kaybolmasının ve uygulanmamasının önüne geçmek istediklerini dile getirdi.

Elbaşı, "Bütün fırsat teşkil eden fikirleri değerlendirmek üzere varız. Artık kayıp yaşamak istemiyoruz. Artık ülke olarak kayba tahammülümüz yok." dedi.

BTM'nin bilginin ticarileşmesi noktasında bir müktesebat oluşturduğuna değinen Elbaşı, bir sonraki seviye için global taraftaki amaçlarına yoğunlaştıklarını ifade etti.

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