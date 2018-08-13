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Döviz bozdurana meyve ve sebze ücretsiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 12:59 | Son Güncelleme

Bolu'da, Manavlar ve Pazarcılar Odası tarafından başlatılan kampanya kapsamında, 300 dolar bozduranlar, pazar yerinde ücretsiz sebze ve meyve alabiliyor

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası'nca, ülke ekonomisine katkı sağlamak için döviz bozduran vatandaşlara ücretsiz sebze ve meyve veriliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası da destek verdi.

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası'nca başlatılan kampanya kapsamında, 300 dolar bozduran vatandaşlar, pazar yerinde istedikleri miktarda meyve ve sebzeyi ücretsiz alabiliyor.

- "Devletin ve hükümetin yanındayız"

Oda başkanı Mustafa Altındal, yaptığı açıklamada, küçük esnaf olarak daha önce olduğu gibi yine devletin ve hükümetin yanında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine kampanya başlattıklarını anlatan Altındal, "300 dolar bozduran her vatandaşımıza sebze ve meyveyi ücretsiz veriyoruz." dedi.

Pazar esnafı Ersan Bulut da konu vatan ve milletse gerisinin teferruat olduğunu kaydederek, "Bu devlete canımız feda. Amerika bizi bozamaz. Örnek teşkil etsin diye ben de dolar bozdurdum. Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Bu vatana her şeyim helali hoş olsun." diye konuştu.

Bulut, döviz bozduranlara pazar tezgahındaki her şeyin ücretsiz olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Manavlar Pazarcılar Odası Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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