Döviz bozdurana minibüs ücretsiz

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, minibüsüyle şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Eşref Baştürk, döviz bozdurup, makbuzuyla gelen yolculara ücretsiz biniş hakkı tanıyor.
Bakırlı- Gümüşler hattında çalışan minibüs işletmecisi Eşref Baştürk, dolar ve euronun yükselmesi üzerine kampanya başlattı. Dolar bozdurulması yönündeki çağrılara kayıtsız kalmayan minibüs sahibi Baştürk, Türk parasının değerlenmesi için dolar ve euro bozdurup, fişini getirenleri, dolmuşa ücretsiz bindiriyor.
Kampanyasını sosyal medya hesabından duyuran Eşref Baştürk, 'Vatansa vatan, milletse millet, kısasa kısas. Dövizini bozdurup, makbuzunuzu yanınızda taşıyın; makbuz gösterenlere, bakırlı gümüşler durağında 20 M 0322 plakalı arabam ücretsizdir. Vatan, millet için ekonomik savaş için cansa can, kansa kan. Ben vatan için her daim hazırım. Bu da böyle biline' diye yazdı.
FOTOĞRAFLI
İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!
Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi
40 bin yıllık tay fosili bulundu
Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil
Bir anda çekmeye başladı! İçinden çıkana inanamadı
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın
40 bin yıllık tay fosili bulundu!
Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!
LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı! Liseye geçişte yeni boş kontenjanlar e-okul'da!
Okuyucu Yorumları 0 yorum