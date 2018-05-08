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Döviz dolu çantayı sahibine verdi, yılın şoförü seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 11:51 | Son Güncelleme

İzmir'de "yılın şoförü" ödülü, aracında unutulan döviz dolu çantayı 3 gün saklayarak sahibine ulaştıran taksi şoförüne verildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir taksi durağında çalışan 27 yıllık şoför, 52 bin lira değerindeki döviz dolu çantayı sahibine ulaştırdı ve "yılın şoförü" unvanına kavuştu.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından yapılan açıklamaya göre, Gaziemir Optimum AVM Durağı'nda çalışan 55 yaşındaki Sedat Eroğlu'nun kullandığı taksiye nisan ayında binen turist, kimlik ve paralarının bulunduğu çantayı araçta unuttu.

Eroğlu, çantayı bulunca oda yetkililerine haber verdi ve 52 bin lira değerindeki döviz dolu çantayı 3 gün boyunca sakladı.

Turist 3 gün sonra durağa gelince çantayı teslim eden Sedat Eroğlu, İzmir Valiliği koordinasyonundaki Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası İzmir Tertip Komitesi tarafından "yılın şoförü" seçildi.

Eroğlu'na ödülü, İzmir Sanat Merkezinde düzenlenen törenle, Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık tarafından verildi.

Sedat Eroğlu, törende yaptığı konuşmada, taksi şoförlüğü yaptığı süre boyunca kazaya karışmadığını ve hiç trafik cezasının olmadığını belirterek, "Sakin olursanız ve kurallara uyarsanız ne kaza yapıyorsunuz ne de ceza alıyorsunuz." ifadelerine yer verdi.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise tüm sürücülerin trafik kurallarına karşı aynı hassasiyeti göstermelerini beklediklerini belirtti.

İzmir'de geçen yıl 690 bin, bu yılın ilk 4 ayında ise 890 bini aşkın aracı denetlediklerini, bu sayede trafik kazalarının yüzde 75 azaldığını belirterek, bu dönemde kazalardan kaynaklanan ölümleri en çok azaltan il olduklarına işaret etti.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da verdikleri eğitimler sayesinde taksi şoförleri arasında trafik bilincinin giderek arttığını, İzmir'de Eroğlu gibi çok sayıda meslektaşa sahip olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

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