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"Döviz kuru oyunlarıyla Türkiye yıkılacak bir ülke değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 13:55 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Öyle kur, döviz kuru oyunlarıyla Türkiye yıkılacak bir ülke değil. Esasen bugüne kadar Türkiye'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak, diz çöktürmek isteyenler, diğer yöntemlerle, darbe girişimi dahil başarısız oldular. Şimdi ekonomik saldırıyla Türkiye'ye zarar vermeye kalkıyorlar" - "Bunlar oyundur, bu oyunları bozacağız, bozuyoruz. 24 Haziran'a kadar böyle oyunları oynamaya devam edecekler. 24 Haziran'da zaten milletimiz bunlara darbeyi vuracak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kur, döviz kuru oyunlarıyla Türkiye'nin yıkılacak bir ülke olmadığını belirterek, " Esasen bugüne kadar Türkiye'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak, diz çöktürmek isteyenler, diğer yöntemlerle, darbe girişimi dahil başarısız oldular. Şimdi ekonomik saldırıyla Türkiye'ye zarar vermeye kalkıyorlar." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın da bulunduğu ziyarette Çavuşoğlu, milletvekilleri listeleri belli olduktan sonra ilk ziyaretini AESOB'a yaptıklarını, bu durumun da esnafa verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye ve Antalya ekonomisinin tüm zorluklara rağmen ekonomik büyümesini devam ettirdiğini anlatan Çavuşoğlu, krizlere karşı Türkiye'nin dayanıklılığının mali, ekonomik sisteminin güçlü olmasının yanında güçlü, dinamik, sağlam bir küçük ve orta ölçekli işletmelerinin olmasına bağladığını dile getirdi.

"16 yıldır Türkiye'de çok zorluklarla mücadele ettik. Hem de hiçbir ülkenin baş edemeyeceği zorlukların milletçe üstesinden geldik." diyen Çavuşoğlu, "Bu mücadeleyi yaparken büyük hizmetler de yaptık. Dünyada gerçekleştirilmekte olan 10 mega projesinin 6'sını Türkiye gerçekleştirdi. Son 10 yılda ekonomik büyümede Türkiye hep baş sırada. Bugüne kadar yaptıklarımız bir bina inşaatının temeli gibi düşünün. Sağlam bir temel oldu. Şoklara dayanıklı bir temel oldu. Bu temelin üzerinde hep birlikte güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz. Şimdi şahlanış zamanı." ifadelerini kullandı.

Yeni sistemde hükümetin ve parlamentonun güçlü olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, istenilen yasal düzenlemeleri Meclisten geçirebilen, talepler doğrultusunda yasa tasarılarını hazırlayabilen bir parlamento olacağını bildirdi.

Denetim görevini çok iyi yapabilen bir parlamento olacağını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Hükümeti denetleyecek. Yargı maalesef son yıllarda darbe aldı. Özellikle FETÖ'nün darmadağın ettiği bir yargı. Yargıda düzensizliği sadece FETÖ'ye bağlamamak lazım. Geçmişte dışarıya hizmet edenler de oldu, demokrasiye karşı olanlar da oldu. Kendisini yürütmenin yerine koyanlar da. Bir yol yapıyorsunuz, 'Bu yol buraya gerek yoktur' diyerek ayar veren, '367 krizi, Cumhurbaşkanı seçtirmem' diyen bir yargıdan tertemiz bir yargıya doğru gidiyoruz. Temellerini bu anayasa değişikliğiyle yaptık. Adaletin er ya da geç ama öncelikle de hızlı şekilde tecelli edeceğinden hiçbirimizin şüphesinin olmaması lazım."

- "Ekonomik saldırıyla Türkiye'ye zarar vermeye kalkıyorlar"

Çavuşoğlu, Türk milletinin demokrasiye düşkün olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Çok darbeler, muhtıralar, darbe girişimleri oldu. Bizim milletimiz dayatmaları sevmez. Demokrasimiz güçlü olacak. Demokraside bir üst lige çıkmamız lazım. Ekonomide 10 bin dolarla yetinirsek olmaz, 30-40 bin dolara çıkmamız lazım. Antalya'ya 2002'de 3 milyon turist geliyordu şimdi 14 milyona gidiyoruz. Toplamda hedefimiz 50 milyon. Öyle kur, döviz kuru oyunlarıyla Türkiye yıkılacak bir ülke değil. Esasen bugüne kadar Türkiye'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak, diz çöktürmek isteyenler, diğer yöntemlerle, darbe girişimi dahil başarısız oldular. Şimdi ekonomik saldırıyla Türkiye'ye zarar vermeye kalkıyorlar. Ekonomik yapımız, mali yapımız, bankacılık sistemiz çok güçlü. Disiplinimiz var. Bütçe dengemiz var. En önemlisi de milli gelire oranla borcumuz çok düştü. IMF'ye borcumuz sıfır. Bizi IMF'li günlere döndürmeye çalışıyorlar ama biz o günlere dönmeyiz. Buna fırsat vermeyiz. Bunlar oyundur. Bu oyunları bozacağız, bozuyoruz. 24 Haziran'a kadar böyle oyunları oynamaya devam edecekler. 24 Haziran'da zaten milletimiz bunlara darbeyi vuracak. Biz dünyada ülkeler batarken büyümeye devam eden bir ülkeyiz. Çalışan üreten bir ülkeyiz."

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Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaret

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