"Döviz lobisinin saldırılarına karşı yerli ve milli tasarruf modeli kullanılmalı"

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, faiz ve döviz lobisinin Türkiye'ye yönelik finansal saldırılarına karşı, yerli ve milli tasarruf modelinin kullanılarak başarılı sonuçlar elde edileceğini belirterek, "BBDK'nın mevzuatıyla birlikte sektörümüzde yüzde 18 olan KDV oranının makul bir seviyeye düşürülmesi ve bankalara sağlanan ipotek imtiyazlarının sektörümüze de sağlanması, aynı zamanda bu yöntemlerden yararlanmak isteyen kişilere devlet teşvikinin de verilmesi, tasarrufa dayalı yöntemlerin tabana yayılmasını sağlayacak." dedi.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, yeni ekonomi modeliyle orta ve uzun vadede sorunların üstesinden daha güçlü gelineceğini söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) uzun süredir tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemleriyle ilgili mevzuat çalışmaları yaptığına işaret eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Biz de bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Çalışmalar sonuçlandığında sektörümüz için güzel gelişmeler yaşanacağını düşünüyorum. Şeffaflık, denetim, rekabet koşulları, hesap verebilirlik gibi konularda sektör kazanımlar elde edecektir. Birevim olarak mevzuatı beklemeden bu ilkeler doğrultusunda ilerlemeye hassasiyet gösterdik ve göstereceğiz.

Mevzuatla birlikte sektörümüzde yüzde 18 olan KDV oranının makul bir seviyeye düşürülmesi ve bankalara sağlanan ipotek imtiyazlarının sektörümüze de sağlanması, aynı zamanda bu yöntemlerden yararlanmak isteyen kişilere devlet teşvikinin de verilmesi, tasarrufa dayalı yöntemlerin tabana yayılmasını sağlayacak."