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"Döviz üzerinden manipülasyonlara başladılar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 22:57 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Biz 24 Haziran'a ilerlerken birileri bir daha sahneye çıktı. Döviz üzerinden manipülasyonlara başladılar, ekonomik algı operasyonlarına başladılar. Ağustosta kredi derecelendirme kuruluşlarının gelip not değerlendirmesi yapması gereken süreyi öne çektiler çünkü 24 Haziran'da seçim var. 'Eğer Türkiye'nin kredi notunu düşürüp, piyasaları, ekonomi bozuluyor algısını oluşturursak, Tayyip Erdoğan'ı deviririz' diyorlar" - "Afrin destanını yazan kahraman Mehmetçiğimiz, başındaki komutan Temel Paşa, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ne diyor, 'Ben seçilir seçilmez, 24 Haziran'da onun apoletlerini sökeceğim.' Ne demek istiyor bu adam, nereye mesaj yolluyor? Kandil'e mesaj yolluyor. Diyor ki, 'ben Afrin'deki zaferin acısını çıkarttıracağım"

"Döviz üzerinden manipülasyonlara başladılar"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz 24 Haziran'a ilerlerken birileri bir daha sahneye çıktı. Döviz üzerinden manipülasyonlara başladılar, ekonomik algı operasyonlarına başladılar. Ağustosta kredi derecelendirme kuruluşlarının gelip not değerlendirmesi yapması gereken süreyi öne çektiler çünkü 24 Haziran'da seçim var. 'Eğer Türkiye'nin kredi notunu düşürüp, piyasaları, ekonomi bozuluyor algısını oluşturursak, Tayyip Erdoğan'ı deviririz' diyorlar." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa'da ziyaretlerde bulunan Kaya, Uluslararası Bilim, Düşünce ve Sanat Vakfı'nın iftarına katıldı.

Avrupa'da seçim çalışması yapmalarına izin verilmediğini ancak terör örgütü yandaşlarının çalışma yapabildiğine değinen Kaya, Hollanda'da demokrasiye ve insan haklarına uymayan bir muameleyle karşılaştığını hatırlattı.

Bakan Kaya, Avrupa'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'nin büyümesini istemediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu millet 16 Nisan'da yeni bir sisteme 'Evet' dedi. Şimdi 24 Haziran seçimlerine gidiyoruz, biz 24 Haziran'a ilerlerken birileri bir daha sahneye çıktı. Döviz üzerinden manipülasyonlara başladılar, ekonomik algı operasyonlarına başladılar. Ağustosta kredi derecelendirme kuruluşlarının gelip not değerlendirmesi yapması gereken süreyi öne çektiler çünkü 24 Haziran'da seçim var. 'Eğer Türkiye'nin kredi notunu düşürüp, piyasaları, ekonomi bozuluyor algısını oluşturursak, Tayyip Erdoğan'ı deviririz' diyorlar. CHP ve HDP, Avrupa'da kampanya yapıyor, AK Parti'nin Avrupa'da kampanya yapmasına izin vermiyorlar. Ben biliyorum ki, benim Avrupalı kardeşim vatanına öyle bağlı ki bizi ne kadar engellerlerse engellesinler Türkiye'nin geleceği için Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duracak."

Türk askerlerinin Afrin'de destan yazdığını ifade eden Kaya, "Afrin destanını yazan kahraman Mehmetçiğimiz, başındaki komutan Temel Paşa, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ne diyor, 'Ben seçilir seçilmez, 24 Haziran'da onun apoletlerini sökeceğim.' Ne demek istiyor bu adam, nereye mesaj yolluyor? Kandil'e mesaj yolluyor. Diyor ki, 'ben Afrin'deki zaferin acısını çıkarttıracağım." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kaya, Türkiye'nin bir beka mücadelesi verdiğini ve Türkiye'yi bu yolda koruyacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin insani yardımlarda birinci sıraya yükseldiğini belirten Kaya, "Bugün Arakan'daki masum insanlara sahip çıkan bir Türkiye var, bugün Somali'ye el uzatmış bir Türkiye var, bugün Balkanlar'daki kardeşlerimize destek olan, oradaki medeniyet değerlerimizi ihya eden bir Türkiye var." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

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