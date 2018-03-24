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Dövme sanatçıları ve meraklıları Chicago'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 05:16 | Son Güncelleme

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Chicago Dövme Sanatları Kongresi'ne dünyaca ünlü yaklaşık 800 dövme sanatçısı katılıyor - Etkinliklerin açılış gününde dövme meraklıları yoğun ilgi nedeniyle uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı

CHICAGO (AA) - ABD'de başlayan "9. Chicago Dövme Sanatları Kongresi" dünyaca ünlü dövme sanatçıları ile meraklılarını buluşturdu.

Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Kongre Merkezi'nde başlayan etkinliğe dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 800 dövme sanatçısı katılıyor.

Renkli görüntülere sahne olan kongre hafta içine rastlayan ilk gününde Amerikalılardan yoğun ilgi gördü.

Biletlerin 20 dolardan başladığı organizasyona katılmak isteyen meraklılar uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

Dövmelerin yanı sıra satışa sunulan aksesuarlar ve şovların da ilgi gördüğü kongre üç gün sürecek.

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Chicago dövme DÖVME SANATI

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