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Dövülen engelli kadına Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü sahip çıktı 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 21:37 | Son Güncelleme

AİLE Sosyal Politikalar Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü yetkilileri, Köyceğiz ilçesinde, tartıştığı 3 komşusu tarafından dövülüp, tekerlekli sandalyeden düşürülerek bacakları kırılan bedensel engelli Meliye Arslan'ı (42) psikolog eşliğinde evinde ziyaret edip, "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu, kendisine her türlü yardımı yapacaklarını bildirdi.

Cihan KAYA/KOYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- AİLE Sosyal Politikalar Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü yetkilileri, Köyceğiz ilçesinde, tartıştığı 3 komşusu tarafından dövülüp, tekerlekli sandalyeden düşürülerek bacakları kırılan bedensel engelli Meliye Arslan'ı (42) psikolog eşliğinde evinde ziyaret edip, "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu, kendisine her türlü yardımı yapacaklarını bildirdi. Köyceğiz'e bağlı kırsal Sazak Mahallesi'nde yaşayan Abdullah K., geçen 5 Mayıs'ta öğle saatlerinde temizlediği tarlasındaki ot ve çöpleri iddiaya göre aralarında husumet bulunan bedensel engelli Meliye Arslan'ın evinin önüne attı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmaya Abdullah K.'nin ağabeyi Kemal K. ve yengesi Ümmü K.'nin katılmasıyla daha da büyüdü. Tartışmanın uzaması üzerine Arslan, Abdullah K. ve yakınları tarafından dövüldü. Bu sırada tekerlekli sandalyeden düşen Arslan, başını yere çarpıp, bayıldı. Düşerken ayakları akülü tekerlekli sandalyesine takılan Arslan'ın iki bacağında da kırık meydana geldi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, buradaki ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Arslan'ın kırılan sol bacağı alçıya alındı. Diğer bacağının ise alçıya alınmasına gerek görülmedi. Olayın ardından Arslan, kendisine saldırdıklarını ileri sürdüğü Abdullah K., Kemal K. ve Ümmü K.'den şikayetçi oldu. Jandarma, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Birlikte yaşadığı amcasının ölümünden sonra hayatta kimsesi kalmadığını belirten Meliye Arslan'ın yaşadıklarının ulusal ve yerel basında yer almasının ardından Muğla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü harekete geçti. Arslan'ı evinde psikolog eşliğinde ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileri, "Geçmiş olsun" dileğinde bulunup; başta hukuki olmak üzere her türlü desteği vereceklerini bildirdi. Arslan evine gelerek kendisine destek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür edip, "Bana yalnız olmadığımı hissettirdiler. Herhangi bir ihtiyacım, yardım talebim olup, olmadığımı sordular. Bana her türlü yardımı yapacaklarını, avukat tahsis edeceklerini söylediler" dedi.

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