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Down sendromlu Arzu, gelin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 12:22 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Düzçam köyünde yaşayan ve en büyük hayali evlenmek olan down sendromlu Arzu Akkaya (37), köylülerin kendisi için düzenlediği temsili düğünde gelinlik giyip, doyasıya eğlendi.

Down sendromlu Arzu, gelin oldu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'ün Düzçam köyünde yaşayan ve en büyük hayali evlenmek olan down sendromlu Arzu Akkaya (37), köylülerin kendisi için düzenlediği temsili düğünde gelinlik giyip, doyasıya eğlendi.
Karabük merkeze bağlı, 70 haneli Düzçam köyünde annesi Azmiye Akkaya ile beraber yaşayan down sendromlu Arzu Akkaya, gelinlik giyip, evlenmeyi hayal ediyordu. Genç kızların öncülüğünde köyde yaşayanlar, Arzu'nun hayalini gerçekleştirmek için damatsız olarak temsili düğün töreni düzenledi. Ağabeyi Turgut Akkaya'nın kuşak bağlamasının ardından dualarla evden çıkan Arzu, arka camında 'Sen bir meleksin Arzu' yazan gelin arabasına bindi. Köy meydanına hareket eden düğün konvoyunda 'Düzçam seninle gurur duyuyor' sloganları atıldı. Gelin arabasının önü ise çocuklar tarafından kesildi. El sallayarak, köylüleri selamlayan Arzu Akkaya, "Ben bir meleğim, melek; mutluyum" dedi. Düğünde davetlilere yemek ikram edildi.
Süslenen ağaçlar altında pasta kesen Arzu'nun ellerine kına da yakıldı. Çalınan şarkılarla doyasıya eğlenen Arzu Akkaya, hayalinin gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Arzu'nun annesi, 2 çocuk sahibi Nazmiye Akkaya ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Kızım çok istiyordu. Komşularımın gelinleri, kızları, köylülerimiz de çok istedi. Allah razı olsun hepsinden. Çok ağladım, çok mutluyum. Kızım da çok mutlu oldu" diye konuştu.

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Down sendromlu Arzu, gelin olduDown sendromlu Arzu, gelin olduDown sendromlu Arzu, gelin olduDown sendromlu Arzu, gelin oldu

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