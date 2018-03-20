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Down sendromlu Bahattin, fabrikanın örnek çalışanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 18:37 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Ulusal Down Sendromu Derneği'nin 'İşim Var Benim' projesi kapsamında down sendromlu Alparslan Bahattin Pultaş (24), Ege Serbest Bölgesi A.Ş.'de (ESBAŞ) tam zamanlı çalışmaya başladı.

Down sendromlu Bahattin, fabrikanın örnek çalışanı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Ulusal Down Sendromu Derneği'nin 'İşim Var Benim' projesi kapsamında down sendromlu Alparslan Bahattin Pultaş (24), Ege Serbest Bölgesi A.Ş.'de (ESBAŞ) tam zamanlı çalışmaya başladı. Çalışma arkadaşları tarafından da oldukça sevilen, çalışkanlığı ve dürüstlüğü nedeniyle 'İyilik Polisi' lakabı takılan Pultaş'ın, pozitif enerjisiyle de fabrikada neşe kaynağı olduğu belirtildi.
Ulusal Down Sendromu Derneği, down sendromlu bireylerin farklı iş alanlarında istihdamını sağlamak için 'İşim Var Benim' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında down sendromlu Alparslan Bahattin Pultaş, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan ESBAŞ'taki büyük bir tekstil fabrikasının idari işler birimindeki ekibe katıldı. 3 ay önce işbaşı yapan ve tam zamanlı olarak fabrikada çalışan Alparslan Bahattin Pultaş, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü öncesi yaptığı açıklamada, hayatından çok memnun olduğunu belirtti. Fabrikayı gördüğünde burada çalışmak istediğini, bunu annesi ve babasına söylediğini vurgulayan Pultaş, ailesinin de bu fikri onayladığını ifade etti. Fabrikada, yemekhanenin masalarını silen, yerleri süpüren, büro çalışanlarına kağıt ve gerekli diğer malzemeleri götüren Pultaş, "Burada çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Arkadaşlarımı sevdim. Fabrikada olmayı istiyorum. Buradan emekli olmayı istiyorum" dedi. Çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile dikkat çeken Alparslan Bahattin Pultaş'ın çalışma arkadaşları arasındaki lakabı ise 'İyilik Polisi'. Bu nedenle polis rozetini andıran bir rozet taşıyan Pultaş, fabrikada oldukça seviliyor.
'BAHATTİN İLHAM OLDU'
Fabrikanın Kurumsal İletişim Müdürü Naim Kutlu, 2017 yılının sonlarında şirketin yapılan bir sosyal sorumluluk etkinliğinde, Ulusal Down Sendromu Derneği üyeleri ile tanışma fırsatı bulduklarını söyledi. Dernek üyelerinin, etkinlik süresince hem 'İşim Var Benim' projesinden hem de bu proje kapsamınsa istihdam edilmesi planlanan Alparslan Bahattin Pultaş'tan bahsettiklerini anlatan Naim Kutlu, "Bahattin'in hikâyesi ve özellikleri bizim çok ilgilimizi çekti. Projenin ilgi çeken bir diğer tarafı ise sadece bağış, yardım mantalitesi ile kurgulanmamış olması. Daha sürdürülebilir bir perspektiften down sendromlu özel bireyler için işe alım fırsatı, istihdam fırsatı ve istihdam hakkının altını çiziyor olması bizi en çok etkileyen faktördü. 2018 yılının başında Bahattin aramıza katıldı. Geçen 3 aylık zaman diliminde çok iyi performans gösterdiğini ve burada çok özel bir yer sahibi olduğunu söyleyebilirim. Bu bizim için ilk deneyimdi. Bahattin'den aldığımız ilham ve onun bize öğrettikleri nedeniyle ikinci down sendromlu bireyi ailemize katmak için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.
FABRİKANIN MUTLULUK KAYNAĞI
Çalışma arkadaşlarından Burcu Oğuz da aralarına katıldığı ilk günden bu yana Alparslan Bahattin Pultaş'ı çok sevdiklerini belirterek, "Çok güler yüzlü, her gördüğünde selam veren, nasıl olduğumuzu soran, beraber çalışması çok keyifli bir arkadaşımız. Onunla çalıştığımız için çok mutluyuz" dedi. Erim Kırca da Pultaş'ın enerjisinin kendilerini olumlu yönde etkilediğini, ondan çok şey öğrendiklerini ifade etti. Alparslan Bahattin Pultaş ile çalışmanın çok zevkli olduğunu dile getiren şirket personelinden Gülşen Ünlüyurt ise "Bahattin ara sıra gelmediğinde yokluğu çok belli oluyor. Bence herkes down sendromlu bireyleri çalıştırmalı" dedi.

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Down sendromlu Bahattin, fabrikanın örnek çalışanıDown sendromlu Bahattin, fabrikanın örnek çalışanıDown sendromlu Bahattin, fabrikanın örnek çalışanıDown sendromlu Bahattin, fabrikanın örnek çalışanı

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