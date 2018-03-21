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Down sendromlu çocuklar "Ayla" filmini izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 23:53 | Son Güncelleme

21 Mart Down Sendromlular Günü etkinlikleri kapsamında down sendromlu çocuklar ‘Ayla’ filmini izledi.

21 Mart Down Sendromlular Günü etkinlikleri kapsamında down sendromlu çocuklar ‘Ayla’ filmini izledi. Yapımcı Mustafa Uslu ve eşi Sinem Öztürk ile birlikte oyunculardan Meral Çetinkaya da gösterime katılarak filmi down sendromlularla birlikte izledi.
Amerika, Avustralya ve Kanada gibi birçok ülkede 6 milyon seyirciye ulaşan ‘Ayla’ filmi, bu sefer 21 Mart Down Sendromlular Günü etkinlikleri kapsamında down sendromlu çocuklar için gösterime girdi. Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğinde bir alışveriş merkezindeki sinemada yapılan gösterime yapımcı Mustafa Uslu ve eşi Sinem Öztürk’ün yanı sıra oyuncularından Meral Çetinkaya da salona gelip down sendromlu çocuklarla filmi izledi. Down Sendromlu çocuklarla birlikte aileleri filmi izlerken zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

“Onlar da bizim bir parçamız”
Down sendromlu çocukların özel çocuklar olduğunu vurgulayan Ayla filminin yapımcısı Mustafa Uslu, “Biz bunu 2 senedir yapıyoruz. Eyüp Belediyesi’nin Şeker Hayat Çocukları ile birlikte. Dünyadaki en büyük mutluluk bence, en büyük haz onlarla birlikte olmak, bir şeyleri paylaşmak. Onlar çok özel çocuklar. İnsanı karşılıksız seviyorlar. Onlar da bizim bir parçamız, kardeşlerimiz hepsi. Eyüp Belediyesi’ni çok takdir ediyorum. İnanın bana kendi çocukları gibi bakıyorlar, ilgileniyorlar. Her biriyle biz ayrı ayrı arkadaş olduk. Onları bu sene ‘Ayla’ ile buluşturuyoruz. Geçen sene fragmanını seyretmişlerdi. Şimdi Allah nasip etti, filmin tamamını burada izleyecekler” dedi.

“Bu farkındalığı bir gün değil her gün yaşamalıyız”
Down sendromlu çocuklar ile birlikte böyle projelerde yer almanın çok önemli olduğunu dile getiren oyuncu Sinem Öztürk, “Çok mutluyuz, biz geçen sene yine bir sosyal sorumluluk projesi altında down sendromlu kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla beraber Hayati Tehlike’yi izlemiştik. Bugün de Ayla’yı izleyeceğiz. Çok özel bir gün. Bu farkındalığı bir gün değil her gün yaşamalıyız. İnsan olduğumuz için. Biz çok mutluyuz, çok gururluyuz. Şuanda filmi izliyorlar. Çok heyecanla çıkışlarını bekliyoruz” diye konuştu.

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