İSTANBUL (AA) - Down sendromlu çocuklar "Ayla" filmini izledi.

"21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar, filmin oyuncuları ile Eyüp Park AVM içerisindeki Melek Sineması'nda bir araya geldi.

"Ayla" filminin yapımcısı Mustafa Uslu, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eyüp Belediyesi'nin, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle gerçekleştirdiği "Şeker Hayat Atölyesi" ile 2 yıldır bu tarz etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Uslu, Türkiye'de 3 milyona yakın down sendromlu çocuk olduğunu belirterek, "Biz bunların bir kısmına abilik yapmaya çalışıyoruz. Gönül ister ki hepsine kol, kanat açalım ama şükürler olsun belediyelerimiz de bu konuda çok hassaslar ve çok itinalı çalışıyorlar." dedi.

Down sendromlu çocuklara toplumda daha çok sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Uslu, şöyle devam etti:

"Bu çocuklar bizim bir parçamız. Böyle bir organizasyonu yapmak büyük bir mutluluk veriyor bana. İnanın dünyanın en büyük festivallerinden, büyük bir ödül alsam bu kadar mutlu olmam. İki yıldır bu çocuklarla artık bir bağ da oluştu. Artık bizi tanıyorlar, bizi gördüklerinde mutlu oluyorlar. Bu etkinliğin de herkese örnek olmasını isterim."