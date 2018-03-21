Down sendromlu çocuklar partide buluştu

Tekirdağ’da down sendromlu çocuklar için bir eğlence partisi düzenlendi.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla down sendromlu çocuklara özel bir parti düzenlendi. Ahmet Erensoy Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar yüz, kum ve tuval boyama etkinlikleri, Zumba atölyesi, sihirbaz gösterisi gibi çok sayıda etkinlik ile doyasıya eğlendi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Down sendromluların eksiklikten ziyade normal insanlardan fazlalıkları var. Bugün down sendromlular günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledik. İstedik ki el becerilerini geliştirsinler eğlensinler. Onların bizlerden hiç bir eksiği farkı yok. Hatta fazlalıkları var. Tüm down sendromluların günlerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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