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Down sendromlu çocuklar partide buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 18:13 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da down sendromlu çocuklar için bir eğlence partisi düzenlendi.Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla down sendromlu çocuklara özel bir parti düzenlendi.

Tekirdağ’da down sendromlu çocuklar için bir eğlence partisi düzenlendi.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla down sendromlu çocuklara özel bir parti düzenlendi. Ahmet Erensoy Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar yüz, kum ve tuval boyama etkinlikleri, Zumba atölyesi, sihirbaz gösterisi gibi çok sayıda etkinlik ile doyasıya eğlendi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Down sendromluların eksiklikten ziyade normal insanlardan fazlalıkları var. Bugün down sendromlular günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledik. İstedik ki el becerilerini geliştirsinler eğlensinler. Onların bizlerden hiç bir eksiği farkı yok. Hatta fazlalıkları var. Tüm down sendromluların günlerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Down sendromlu çocuklar partide buluştu

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Down sendromlu çocuklar partide buluştu

Down sendromlu çocuklar partide buluştu
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Down sendromlu çocuklar partide buluştu

Down sendromlu çocuklar partide buluştu
3 / 6

Down sendromlu çocuklar partide buluştu

Down sendromlu çocuklar partide buluştu
4 / 6

Down sendromlu çocuklar partide buluştu

Down sendromlu çocuklar partide buluştu
5 / 6

Down sendromlu çocuklar partide buluştu

Down sendromlu çocuklar partide buluştu
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Down sendromlu çocuklar partide buluştu

Down sendromlu çocuklar partide buluştu
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