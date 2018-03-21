Down sendromlu çocuklar trafik polislerini ziyaret etti

21 Mart Down Sendromu ve Farkındalık Günü dolayısıyla, Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde misafir edilen down sendromlu çocuklar, polislerle birlikte müzik eşliğinde eğlendi.

Ankara Özdecan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden 15 down sendromlu öğrenci, 21 Mart Down Sendromu ve Farkındalık Günü dolayısıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Müdürlüğün toplantı salonunda polis abi ve ablaları ile müzik eşliğinde dans eden çocuklara üzerinde "Ailemin ve ülkemin trafik polisiyim" yazılı kimlikler dağıtıldı. Kendileri için hazırlanan ve içinde çeşitli kırtasiye eşyaları bulunan sırt çantalarını alan çocuklar, daha sonra Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bahçesindeki trafik araçlarına bindi.

Telsizle anons yaparak siren çalan öğrenciler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.