Down sendromlu çocuklardan Başkan Çetin’e ziyaret

Anaokulu seviyesinde olan ve belediye bünyesinde ilk defa Pursaklar Belediyesi tarafından 2016’da hizmete açılan Down Sendromlu Çocuklar Nezaket Eğitim Merkezi öğrencileri, Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i ziyaret etti.

Pursaklar’da göreve geldiği günden beri birçok ilke imza atan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, sosyal ve kültürel belediyecilikte örnek projeleri hayata geçirmeye ve halkın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Mart 2016’da hizmete açılan Down Sendromlu Çocuklar Nezaket Eğitim Merkezi’nde sunulan hizmetle de çocukların ve ailelerin yüzü güldü. Yavuz Sultan Selim Nezaket Okulu bünyesinde oluşturulan özel sınıflarda eğitim gören down sendromlu çocuklar ve aileleri, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Aldıkları özel eğitimler sonucu çocukların gelişiminde önemli farklılık oluştuğunu belirten Başkan Selçuk Çetin, “Bu melek yüzlü çocuklar benim için çok özel ziyaretçilerdir. Onların ve ailelerinin mutluluğu bizim çalışma azmimizi daha da arttırıyor. Hepsine sağlıklı ömürler diliyorum” dedi.

Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çetin, ailelerin de taleplerini dinledi.