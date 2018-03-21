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Down sendromlu çocuklardan Mehmetçiğe destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Genel Başkanı ve beraberinde 21 çocukla geldiği Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde askerleri ziyaret etti.Askeri birlik önünde ellerinde Türk Bayrakları ile toplanan down sendromlu çocuklar askerlere sevgi gösterisinde bulundular.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Genel Başkanı ve beraberinde 21 çocukla geldiği Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde askerleri ziyaret etti.
Askeri birlik önünde ellerinde Türk Bayrakları ile toplanan down sendromlu çocuklar askerlere sevgi gösterisinde bulundular. Federasyon Genel Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, Federasyon olarak Kudüs davasında İsrail askerlerinin Filistinli Muhammed’e yaptığı işkenceye sessiz kalmayarak Türkiye’ye getirdiklerini söyleyerek, “Bu günde 21 Mart Dünya Down Sendrom Farkındalık Günü’nde bir sivil toplum kuruluşu duruşu ile milli ve yerli olarak Zeytin dalı Harekatı’na ve askerimize destek olmak için sınırın en ucundayız. Askerimize farkındalık için merhaba demeye geldik. Türkiye’nin çeşitli şehirlerden 21 gencimizle bir araya geldik. 21 Mart’ı çok daha farklı bir anlayışla kamuoyuna sunacağız. Amacımız her zamanki gibi melek yüzlerimizin sevgisini, enerjisini bir nebze de olsa askerimize destek amaçlı vererek bu kutlu günlerde yanlarında olmak ve gelen gençlerimizle ve dernek başkanlarımızla, 22 ülkedeki temsilcilerimizle askerimize sevgilerimizi sunuyoruz. Zeytin Halı Harekatı’na tam desteğe geldik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet ve gazilerimize de acil şifalar diliyoruz” dedi.
Down sendromlu Eren ise, Mehmetçiğe olan sevgisini belirterek, “Askerler bu vatan için canlarını feda ediyorlar. Siz olmasaydınız biz olmazdık. Biz down sendromlular 21 Mart günümüzde ordumuzla birlikteyiz. Her şey vatan için” diye konuştu.
Mehmetçiğe destek amacıyla 100 koyun bağışladığını söyleyen işadamı Aslan Soğukbulak ise, “Mehmetçiğe destek için geldik. Allah ordumuzu muvaffak etsin, zaferimiz her zaman şanlı olsun, Allah tırnaklarını taşa değdirmesin. Her zaman onların yanındayız. 100 koyun getirmemin nedeni ise Afrin’de başarıyı elde ettikleri içindir, büyük gurur duydum” dedi.
Manken Şenol İpek’inde aralarında olduğu çocuklar ve federasyon yetkilileri daha sonra davul zurna eşliğinde halk oyunu oynadı ve halay çekti. Daha sonra da bir koyun temsili olarak kurban edildi.

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