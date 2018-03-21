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Down sendromlu çocuklardan Mehmetçik'e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 19:46 | Son Güncelleme

Türkiye'nin dört bir yanından Hatay'a gelen down sendromlu çocuklar, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerleri ziyaret etti - Uluslararası Down Sendromlu Federasyonu Başkanı Tuncay: - "Yurdun dört bir yanından gelen down sendromlu çocuklarla Türk askerinin yanında olduk''

HATAY (AA) - Türkiye'nin çeşitli illerinden down sendromlu 21 çocuk, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere destek olmak sınır bölgesine geldi.

Uluslararası Down Sendromlu Federasyonu tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri birliği ziyaret eden down sendromlu çocuk ve velileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerleri ziyaret etti.

Down sendromlu çocuklar, Afrin sınırındaki görev yapan askerlere moral için halk oyunlarını sergiledi.

Asker selamı veren çocuklar, ''Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez'' sloganları attı. Grup, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerler için kurban kesti.

Uluslararası Down Sendromlu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, yaptığı açıklamada, Türk askerinin yanında olduklarını söyledi.

Down sendromlu çocukların askerleri ziyaret etmek için oldukça istekli olduklarını belirten Tuncay, ''Melek yüzlerimiz sevgilerini ve enerjilerini bir nebzede olsa askerimize vererek bu haklı davada yanlarında olmak istediler bizler de aracı olduk.” dedi.

Programa katılan sunucu Şenol İpek de askerle buluşmalarının çocukları çok mutlu ettiğini belirtti.

Down sendromlu Eren Karaalı, askerlerle buluştukları için gururlu olduklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
down sendromlu reyhanlı

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