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Down sendromlu Edanur'a doğum günü sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 15:46 | Son Güncelleme

Resmi araçla evinden alınan 17 yaşındaki Edanur ile ailesi, sirenler çalan polis konvoyuyla makama geldi, Bursa Emniyet Müdürü Ak ile doğum günü pastasını kesti

Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, Down sendromlu Edanur Altun'a (17) sürpriz doğum günü düzenledi.

Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, emniyetin birçok etkinliğine polis üniforması giyerek katılan, etkinliklerde şarkılar söyleyen Altun'un 23 Nisan'da doğum günü olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekiplerince Altun için sürpriz doğum günü organizasyonu düzenlendi.

Ekiplerce, resmi polis aracıyla evinden alınan Altun ve ailesi, polis konvoyuyla sirenler çalınarak Emniyet Müdürü Ak'ın makamına getirildi.

Ak, burada Edanur Altun ile sohbet etti. Bir süre sonra makam odasına, üzerinde Altun'un fotoğrafı bulunan doğum günü pastası getirildi.

Olay karşısında şaşıran Altun, doğum günü pastasını Ak ile üfledi. Sürpriz doğum günü nedeniyle şaşıran ve duygulanan Edanur Altun, Emniyet Müdürü Ak'a sarılarak teşekkür etti.

Doğum günü pastasını kesen Altun'a çeşitli hediyeler verildi. Altun, doğum gününü şarkı söyleyerek kutladı.

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Anahtar Kelimeler:
Down Sendromu

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