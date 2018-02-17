Down sendromlu Fatih’ten Erdoğan mitingi

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan down sendromlu Fatih Zorlu, her gün bir parkın duvarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek için miting yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinglerde kullandığı “Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız” sözlerini mimikleriyle beraber aynen taklit eden Fatih Zorlu, sık sık Rabia işareti yaptığı parmaklarını da birer birer sayıp "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diye sesleniyor.

Komşuları seçim çalışması sandı

Yaklaşık 4 ay önce sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasına benzer bir sesin gür şekilde duyulması üzerine pencereyi açtığında karşısında aynı mahalleden down sendromlu Fatih’i görünce çok şaşırdığını belirten Hamdi Tuncer, “İlk günlerde seçim çalışması var sandık. Aynı Tayyip Erdoğan’ın ses tonu gibi. Merak edip baktığımızda bir de baktık Fatih konuşuyor” dedi.

İş yerinin karşısındaki parkın duvarına çıkan 30 yaşındaki Zorlu’nun her gün aksatmadan halka seslendiğini anlatan Ali Savcı da, “’Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ diye sesleniyor. Hiç susmuyor” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı ile oğlunu buluşturmak istiyor

3 çocuğu olan anne Leman Zorlu ise geçen 28 Ocak’ta şehir merkezindeki mitingine gittikleri ancak görüşemedikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazetelerdeki fotoğrafını öpen oğlunu buluşturmayı hayal ettiğini söyledi.