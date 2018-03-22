Down sendromlu futbol milli takımı Beştepe'de 

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down sendromlu futbol milli takımını kabul etti.
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