HABER

Down sendromlu genç "asker" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 18:50 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta down sendromlu gencin asker olma hayali, Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş'un girişimleriyle gerçek oldu

Kahramanmaraş'ta down sendromlu gencin asker olma hayali, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un girişimleriyle gerçek oldu.

''21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'' etkinlikleri kapsamında, özel bir rehabilitasyon okulundaki arkadaşlarıyla ziyaret ettikleri Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'a, down sendromlu 16 yaşındaki Ahmet Can Gülep asker olmak istediğini belirtti.

Bunun üzerine Okumuş, Can'ın hayalini gerçekleştirmek için İlçe Jandarma Komutanlığıyla görüştü.

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen etkinlikte Gülep, giydiği askeri üniformasıyla 1 günlük askerlik heyecanı yaşadı.

Belediye Başkanı Okumuş, yaptığı açıklamada, Ahmet Can ile Down Sendromlular Günü'nde tanıştıklarını, belediye ziyaretlerinde askerleri çok sevdiğini ve asker olmak istediğini belirttiğini söyledi.

Gülep için İlçe Jandarma Komutanlığındaki görevlilerle görüştüğünü belirten Okumuş, "Komutanlıktaki arkadaşlarımız misafir etti. Bir gün de olsa askerlik heyecanını yaşadı. İnşallah bu emeline her zaman ulaşır, bu üniformayı da kendisine hediye ettik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Down sendromlu genç Gülep de asker olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşatan Osman Okumuş'a ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine teşekkür etti.

Diyarbakır'da roketatar ve silahlarla saldırmışlardıDiyarbakır'da roketatar ve silahlarla saldırmışlardı
TSK duyurdu: 1 asker şehit TSK duyurdu: 1 asker şehit
Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
down sendromlu asker Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ davasında tahliye kararı!

FETÖ davasında tahliye kararı!

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

MSB Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ve seçim faaliyetleri açıklandı!

MSB Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ve seçim faaliyetleri açıklandı!

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.