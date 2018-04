Down sendromlu genç en büyük hayalini gerçekleştirdi

Uşak’ta gerçekleştirilen “Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşu’nun 173. Yıldönümü” kutlamaları anlamlı bir etkinlikle sona erdi. Down sendromlu Mert Çelik Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’in katkılarıyla en büyük hayali gerçekleştirdi ve bir günlüğüne polis oldu.

Kutlamaların son gününün Cuma gününe ve Miraç Kandili’ne denk gelmesi nedeniyle Emniyet Müdürlüğü önünde lokma döktüren Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, polis olmanın hayali ile yanıp tuştan down sendromlu Mert Çelik’in (19) de en büyük hayalini gerçekleştirdi. Annesi ile polis giysileri içerisinde Uşak Emniyet Müdürlüğü’ne gelen Mert, bir polisin bir gün boyunca ne yapıyorsa hepsini yaparak en büyük tutkusunu gerçeğe dönüştürdü.

Mert’in polis mesleğine olan sevdasını öğrenen İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Mert’e polis giysileri verilmesi talimatını verdi. Daha sonra, Çelik ve annesi Sevinç Durhan polis otosu ile evinden alındı.

Ekip otosuna amir gibi kurulan Mert, telsizle ekiplere talimat verdi ve polis otosunun sirenlerini çaldırarak suçluları kovaladı. Uşak Emniyet Müdürlüğüne gelen Mert’in gerçek bir polis gibi müdür ve amirlere selam vermesi de günün en güzel anlarından oldu.

Daha sonra annesi ile Müdür İbrahim Ergüder’i makamında ziyaret eden Mert, Ergüder’e çiçek sunarak polis gününü kutladı. Ergüder makamını bir süreliğine Çelik’e devretti, daha sonra genç meslektaşı ile koyu bir sohbete koyuldu. Ergüder’in yakın ilgisinden memnun olan Çelik, yanında getirdiği sazı ile mini bir konser vererek merhum Neşet Ertaş’ın, “Ah yalan dünya” türküsünü çaldı. Ergüder, genç meslektaşını her zaman görmek istediğini belirtti.

Oğlunun en büyük tutkusunun polis olmak istediğini belirten anne Sevinç Durhan, bir başına büyüttüğü oğlunun sürekli polislik özlemiyle yanıp tutuştuğunu, yolda bir polis aracı gördüğünde, “Benim ekip gidiyor” diye arkasından baktığını söyledi.

Oğlunun bu özlemini bir nebze olsun gidermek amacıyla Uşak Emniyet Müdürlüğüne başvurduğunu belirten Durhan; "Emniyet Müdürümüz Sayın İbrahim Ergüder, genç bir evladımızı sevindirmekten mutluluk duyacağını belirtti ve Mert’in polislik hayalinin gerçekleşmesi için gerekli talimatları verdi. Yine Emniyet Müdürümüzün Özel Kalemi Şevket Bey ve müdürlük çalışanları oğluma çok ilgi ve alaka göstererek kendisini polis gibi hissetmesini sağladı. Yavrum, bugün hayallerini gerçekleştirdi ve inanılmaz mutlu bir gün yaşadı. O mutlu olduğu için ben de çok mutlu oldum. Bize bu mutluluğu yaşatan Uşak Emniyet Müdürü Sayın İbrahim Ergüder başta olmak üzere özel kalem Müdürlüğü çalışanlarına ve tüm emniyet müdürlüğü çalışanlarından Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Oğlum ve benim onların sayesinde yaşadığımız mutluluk inanılmaz. Allah emniyet teşkilatımız başımızdan eksik etmesin” şeklinde konuştu.