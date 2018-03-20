Down sendromlu genç işiyle hayata bağlandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Ulusal Down Sendromu Derneğinin başlattığı "İşim Var Benim" projesi kapsamında ilk kez iş hayatına başlayan Alparslan Bahattin Pultaş, çalıştığı konfeksiyon firmasında hem mesai arkadaşlarına hem de kendisi gibi down sendromlulara örnek oluyor.

Buca ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Pultaş, geçen yıl ilk kez katıldığı vücut geliştirme şampiyonasında dördüncü olmayı başarırken, bu yıl ise hayata geçen proje sayesinde bir konfeksiyon firmasında işbaşı yaptı.

Pultaş, fabrikanın yemekhane bölümü başta olmak üzere, fotokopi ve temizlik işlerini de yaparken dinlenme zamanında ise fabrikaya ait spor salonuna gidip vücut geliştirme sporuyla ilgilenmeye devam ediyor.

- "Down sendromlu arkadaşlarımın da çalışmalarını istiyorum"

Alparslan Bahattin Pultaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş hayatına atılmasıyla hayata bakışının değiştiğini, her gün işine severek geldiğini söyledi.

Çalışmayıp evde oturduğu günlerde çok sıkıldığını anlatan Pultaş, "Anne ve babama çalışmak istediğimi söyledim. Proje kapsamında fabrikada tüm gün çalışmaya başladım. Maaş da alıyorum, çok memnunum." dedi.