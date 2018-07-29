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Down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 21:38 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Down sendromlu Bahar Eren’in gelinlik giyme hayali temsili düğünle gerçek oldu.

Down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Down sendromlu Bahar Eren’in gelinlik giyme hayali temsili düğünle gerçek oldu.
Down sendromlu Bahar Eren, her genç kız gibi küçüklüğünden bu yana gelinlik giyerek evlenmenin hayalini kurduğunu söylerken, bu hayalinin annesi Ayşe Uçar ve damat olan teyzesinin oğlu Selim Yemenicioğlu sayesinde gerçekleştiğini anlattı. Temsili olarak gerçekleşen düğün merasiminde genç kız hayali olan beyaz gelinlik içerisinde sahneye çıkarken damat ise teyzesinin oğlu Selim Yemenicioğlu oldu. Yaklaşık 2 saat süren temsili düğün merasiminde gelin Bahar Eren arkadaşlarıyla beraber doyasıya eğlendi.
KIZININ İSTEĞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Kızını gelinlik içerisinde gördüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden anne Ayşe Uçar, “İnanılmaz bir duygu. Kızım için bu eğlenceyi hazırladık. Çok mutluyum. Herkesin böyle bir eğlence yapmasını isterim. Bu sonuçta bir engelli eğlencesi oluyor. Kızımı beyaz gelinlik içerisinde gördüm, çok mutluyum. Kızım da devamlı bunu istiyordu. İsteğini gerçekleştirdim” dedi.
TEYZESİNİN OĞLU GÖNÜLLÜ OLDU
Küçüklüğünden beri evlenme hayali olduğunu ifade eden Bahar Eren ise, “Kendi düğünümdeyim, çok mutluyum. Arkadaşlarımla beraber burada eğleniyorum. Düğünüme tüm arkadaşlarımı çağırdım. Küçüklüğümden beri evlenmek istiyordum, sonra damat olarak Selim abimi bulduk. Selim abim evli, eşi Tuğba yengem kızacak diye çok endişelendim ve utandım” diye konuştu. Bahar Eren, böyle bir organizasyonu hazırlayan annesi Ayşe Uçar’a da teşekkür etti.
HER ŞEY BAHAR’IN MUTLULUĞU İÇİN
4 yıllık evli ve 1 çocuğu olan Selim Yemenicioğlu, teyzesinin kızının mutluluğu için temsili düğünde damatlık giydiğini belirterek; “Teyzem söylemeden 'Damat olurum' dedim. Bahar benim yeğenim, bizim için hiçbir şey engel değildir. Bahar’ın mutluluğu bizim için her şeyden önemli” ifadelerini kullandı.

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Down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek olduDown sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek olduDown sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek olduDown sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu

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