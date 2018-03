Aydın’ın Nazilli ilçesinde Dünya Down Sendromu Günü etkinlikleri kapsamında ilçedeki down sendromlu gençler kahvaltıda buluştu. Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği’nin (NAZENDER) ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğinde farkındalık için toplumun eğitilmesinin şart olduğu belirtildi.

Nazilli Belediyesi Engelliler İletişim Merkezinde ilçedeki Down Sendromlu gençlerle bir araya gelen Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu, Nazilli Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri Ali Pekel ve Şükrü Ustaoğlu, Türkiye Emekliler Derneği Nazilli Şube Başkanı Faruk Baştepe, Gülenyüzler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Zuhal Çamak ve Özel İç Denge Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü İhsan Yeğenoğlu, Sümer Anaokulu Müdürü Fulay Küçükoğlu, NAZENDER Başkanı Tayfun Yazıcı’nın ev sahipliğinde Down için farkındalık yapmak üzere buluştular.

Down sendromlular da ‘Sizden bir farkımız yok +1 adım da siz atın’ yazılı tişörtler giyerek, farkındalık mesajı vermeyi ihmal etmedi.

“Engelsiz bir yaşam istiyoruz”

Engelsiz bir yaşam için çalıştıklarını ifade eden Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) Başkanı Tayfun Yazıcı, “Engelsiz yaşam ve ailelerimizi toplumla kaynaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yaklaşık bir buçuk yıldır çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Down Sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır. Down sendromunu iyileştirecek veya yok edecek bir tıbbi tedavi bulunmuyor. Tek yol eğitim ve sosyalleşme. Sosyalleşme bu eğitimin vazgeçilmez bir parçası. Bu yüzden, Down sendromlu bireylerin sosyal hayatta tüm insanlarla beraber, ayrıştırılmadan yaşamaları gerekiyor” dedi.

Zühal Çamak, Down sendromlu insanların eğitimle normal bir hayat sürdürebildiklerini ifade belirterek, “Onlara acıyormuş gibi farklı gözle asla bakmamalıyız. Onları aramıza almamız gerekiyor. Onlara farklılıklarını hissettirmeden yaklaşırsak bize adapte olabiliyorlar. Veliler ve anneler tüm sıkıntıları çocuklarıyla beraber yaşıyor. Toplumu ne kadar iyi yetiştirebilirsek, engelliler ve yakınları için daha iyi olacak” dedi.

“Eğitim ile topluma kazandırabiliriz”

Down Sendromluların eğitim ile topluma kazandırılması gerektiğini vurgulayan Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Hurmaoğlu, “Engelliler Meclisi Başkanımız Tayfun Yazıcı’nın gerçekleştirdiği bu etkinliğe katıldığımız için ayrıca gurur duydum. Bu insanlarımız yeterli eğitimi aldıkları zaman toplumla kaynaşabilirler. Biz de bunun için her türlü desteği vereceğiz. STK’lar bu engellilerimize de sahip çıkmalılar. Yapacağımız her etkinlikle bu çocuklarımıza artı 1 değer katacağımıza inanıyorum” dedi.