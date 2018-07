Down sendromlu gençlere özsavunma eğitimi

İSTANBUL (AA) - Down Sendromu Derneği, Türkiye'de bir ilk olan "Benim Sesim Benim Toplumum" projesiyle Down sendromlu gençlere kendilerini ifade edebilmeleri için destek olurken, kendi haklarını savunabilmeleri için özsavunuculuk eğitimleri veriyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı tarafından hibe programları kapsamında desteklenen projeyle toplumdaki algıların değiştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Söz+1 Özsavunucu Grubu'nu kuran dernek, Down sendromlu ve zihinsel engelli kişilerin toplumdan, devletten taleplerini, kendi sesleri ve kendi sözleriyle duyurmaları için Türkiye çapında destek sağlıyor. 6 ilde özsavunuculuk gruplarının yürütülmesi için kolaylaştırıcı ve destek kişiler yetiştiren Down Sendromu Derneği, uzun yıllardır özsavunuculuk programları yöneten Down Syndrome International (Uluslararası Down Sendromu Birliği) uzmanlarıyla çalışarak, uluslararası alandaki son gelişmeleri de eğitimlere yansıtıyor.

Aldıkları özsavunuculuk eğitimleriyle haklarının farkına varan, ihtiyaçlarını ve taleplerini doğru ifade etmeyi öğrenen Down sendromlu gençler, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde TBMM'de katıldıkları toplantıda toplumdaki herkesle eşit ve bağımsız bireyler olarak yaşama taleplerini dile getirdi. Toplantı sonrası "Down Sendromuna sahip bireylerin ve ailelerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapılmasına yönelik bir Meclis Araştırma Komisyonu" kurulmasına karar verildi.