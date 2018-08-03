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Down sendromlu Mehmet'in askerlik hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 15:22 | Son Güncelleme

Antalya'da 31 yaşındaki down sendromlu Mehmet Koçak'ın askere gitme hayali, bir hayırsever tarafından organize edilen temsili askere uğurlama töreniyle gerçekleştirildi

Antalya'da, down sendromlu Mehmet Koçak'ın küçük yaşlardan beri hayalini kurduğu askeri üniforma giyme hayali, organize edilen temsili törenle gerçek oldu.Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'nde yaşayan ve çocukluğundan beri askeri üniforma giyme hayali kuran down sendromlu Mehmet Koçak'ın (31) durumu, hayırsever İnayet Öztürk Yücetaş'a bildirildi.Gencin hayalini gerçekleştirmek için harekete geçen Yücetaş, askeri yetkililerle görüştü. Üniforma teminin ardından Koçak için eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde davul zurna eşliğinde askere uğurlama töreni düzenlendi.Kına yakma merasiminin ardından konvoy eşliğinde Serik İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Koçak, hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.Hayırsever İnayet Öztürk Yücetaş, Mehmet'in hayallerini gerçekleştirmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Annesi Seher Koçak ise oğlunun en büyük hayalinin gerçekleşmiş olmasının sevincini yaşadıklarını kaydetti.

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Antalya Down sendromlu Mehmet'in askerlik hayali gerçek oldu Mehmet Koçak Serik

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