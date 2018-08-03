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Down sendromlu Mehmet'in askerlik hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 17:01 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, down sendromlu Mehmet Koçak'ın (31) temsili askerliği için davullu- zurnalı eğlence düzenlendi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, down sendromlu Mehmet Koçak'ın (31) temsili askerliği için davullu- zurnalı eğlence düzenlendi. Askeri üniforma giyen Koçak, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki birliğe katıldı. İlçeye bağlı Karadayı Mahallesi'nde oturan ve çocukluğundan beri askere gitme hayali kuran down sendromlu Mehmet Koçak'ın bu arzusu, gerçekleştirildi. Kum Saati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören Koçak için İnayet Öztürk Yücetaş tarafından asker eğlencesi düzenlendi. Askeri yetkililerle görüşen Yücetaş'ın temin ettiği üniforma giydirilerek, ellerine de kına yakılan Koçak için daha sonra uğurlama töreni yapıldı. Koçak, araç konvoyu eşliğinde Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Demirtaş tarafından karşılanan Koçak'ın çok mutlu olduğu gözlendi. İnayet Öztürk Yücetaş, down sendromlu Mehmet Koçak'ın hayalini gerçekleştirdikleri için çok sevinçli olduklarını söyledi. Aile fertlerinin "Damatlığını gördük, askerliğini de görsek" sözünden çok etkilendiğini belirten Yücetaş, "Böyle bir organizasyon düzenledik. Gencin hayalini gerçekleştirdik. Onların mutluluğunu hep birlikte yaşamanın değeri ölçülemez" dedi. Sevinç gözyaşları döken anne Seher Koçak ise "Oğlumun en büyük hayali asker olmaktı. Hayalleri gerçekleşti. Bize bu sevinci yaşatan İnayet Öztürk Yücetaş'tan Allah razı olsun" diye konuştu.

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